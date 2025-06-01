川普：加薩新停火協議「非常接近達成」

美國總統川普五月卅日在橢圓辦公室說，以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯「正非常接近」達成新的加薩停火協議，卅日或卅一日將讓媒體知情，「我們有機會達成」。另據法新社五月卅日引述外交消息人士報導，沙烏地阿拉伯外長費瑟親王將率團訪問約旦河西岸雷馬拉，以方則稱不會允許。

路透五月卅日報導，一位消息人士說美國提議一項六十天加薩停火協議，美方官員正等待哈瑪斯正式回應。以色列國防部長卡茲同日警告，以軍正全力在加薩行動，哈瑪斯須接受美國中東特使威科夫的停火建議並釋放在加薩的以色列人質，否則將被「消滅」。

巴勒斯坦大使館消息人士則向法新社說，費瑟親王六月一日將率領代表團前往雷馬拉，成為以色列一九六七年占領西岸以來，首位訪問該地的沙烏地阿拉伯外長。

巴勒斯坦自治政府官員向路透說，將訪問雷馬拉的代表團成員包括沙烏地阿拉伯、埃及、約旦、卡達和阿拉伯聯合大公國部長。他們將需要以方許可，以便取道約旦進入西岸。

但路透五月卅日引述一位以色列官員指出，以色列不會放行這幾國部長在西岸舉行會議，聲稱該項會議「挑釁」、有意討論巴勒斯坦建國，「這樣的國家，無疑將在以色列土地的核心成為恐怖主義國家」。

沙烏地阿拉伯與法國六月將在紐約聯合國總部，共同主持旨在恢復以巴「兩國方案」的國際會議，路透說會議將在十七至廿日舉行。法國總統馬克宏四月曾說，法、沙六月一起主持的會議上「可能敲定幾國相互承認」；法國可能承認巴勒斯坦，若干中東國家可能承認以色列。

馬克宏五月卅日也在新加坡香格里拉對話的開場演說表示，若容許以色列在加薩暢行無阻，西方世界面對世界其他地方恐怕公信力盡失。馬克宏同日也揚言，若「接下來幾小時」加薩人道情況未獲回應，將強化歐盟對以色列的共同立場。對此以色列說，以方正促進人道救援進入加薩，但馬克宏不顧事實。

卡茲五月卅日更矢言在西岸建立「猶太以色列國家」，聲稱此舉是對「馬克宏和其夥伴」的清楚訊息，「他們將在紙上承認巴勒斯坦國，但我們會在地上建立猶太以色列國家」。