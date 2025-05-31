快訊

醫用快篩傳不足⋯開放以家用替代 食藥署長：加速媒合供需

聽新聞
0:00 / 0:00

因應中共海軍數量優勢 美擬部署反艦版戰斧飛彈 美將領：扭轉情勢

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
美海軍「聖喬治角號」（CG 71）在地中海發射戰斧陸攻飛彈。美聯社
美海軍「聖喬治角號」（CG 71）在地中海發射戰斧陸攻飛彈。美聯社

星條旗報31日報導，美國海軍自今年9月底起將在驅逐艦部署反艦版戰斧巡弋飛彈。主管海軍戰備的美海軍艦隊司令部司令柯德爾（Daryl Caudle）表示，面對中國大陸艦隊的數量優勢，部署反艦版戰斧飛彈將「扭轉情勢」。

柯德爾說，反艦版的戰斧飛彈是美國最知名的非核飛彈，目前用於攻擊地面目標，反艦版將大幅增加海軍的殺傷力。「當你讓武器的通用性越高（fungible），它在不同情勢下的實用性就愈強」。

星條旗報表示，戰斧飛彈於1991年波灣戰爭中首次亮相，今年稍早也部署用於攻擊葉門胡塞武裝組織的目標。長程反艦飛彈的部署將壯大美國攻艦武器庫，並與潛艦發射的魚雷互補，在亞洲發生衝突時形成關鍵。

柯德爾還說，反艦版戰斧飛彈建造成自潛艦或驅逐艦發射，讓其「成為非常實用的武器」。

戰斧飛彈的計畫副負責人惠普基（Chip Whipkey）表示，海軍擬於今年9月30日開始在驅逐艦上部署新型飛彈，並在明年4至6月測試後部署於潛艦。海軍計畫自RTX集團購買1302枚海上攻擊戰斧飛彈。

在驅逐艦上裝載新版海上打擊飛彈的計畫，與五角大廈在印太區部署數千架無人機以對抗大陸的計畫相符。這就是為人所知的「複製者」計畫，軍方預計在8月大規模部署該計畫。

柯德爾表示，除戰斧巡弋飛彈外，海軍日益龐大的武器庫還包括在潛艦聲納系統使用人工智慧（AI）演算法，「協助自魚類等生物源中辨識出人為噪音」。美海軍艦隊司令部發言人費雪補充，「這類能力已在洛杉磯級與維吉尼亞級潛艦上運作好幾年」。

五角大廈估計，到2030年，共軍海軍包括潛艦、航艦在內的艦艇數量將由370艘成長為435艘。這讓美國會議員決心投資數十億美元用於建造軍艦。但柯德爾呼籲各方應謹慎「造艦軍備競賽」，並說重點應置於美軍每艘艦艇的能力。「更好的戰略是建造高階、高性能、大酬載量的艦艇」。他指的是勃克級飛彈驅逐艦。

他也說，共軍艦隊規模會增加，但也產生挑戰，包括彈藥採購與船員數量的增加。「你必須為這些船艦配備船員，維修船隻，提供停泊地，為水手準備住房，不光只是購買船隻而已」。

美國 潛艦 海軍 巡弋飛彈

延伸閱讀

23歲海軍少尉逾假失聯4天 嘉市警方「網咖」找到人

嘉義找到了！失蹤4天…高雄海軍少尉騎鐵馬北上放空自我

測試進水無法排除 海軍六號浮塢「坐底」沉沒

俄艦再現蹤英國水域 英海軍出動數艘艦艇直升機監控

相關新聞

因應中共海軍數量優勢 美擬部署反艦版戰斧飛彈 美將領：扭轉情勢

星條旗報31日報導，美國海軍自今年9月底起將在驅逐艦部署反艦版戰斧巡弋飛彈。主管海軍戰備的美海軍艦隊司令部司令柯德爾（D...

荷蘭防長：大陸仍在加強對荷間諜活動 鎖定半導體

荷蘭國防部長布瑞克曼今天在新加坡出席亞洲安全會議時受訪指出，中國持續加強對荷蘭的刺探情報行動，且聚焦在半導體

「嚴厲的關愛」川普要求北約增加軍費 歐盟高官：警惕中俄聯手

在新加坡舉行的香格里拉對話上，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）周六（5月31日）回應...

土耳其擴大打壓在野 伊斯坦堡突襲搜索拘留數十人

土耳其當局今天突襲搜索多個由在野黨執政的伊斯坦堡區政府，並下令拘留數位反對黨成員。這是擴大運用法律手段，對在野黨和繫獄的...

美軍撤出後 恐怖分子瞄準進入西非海岸！美將領曝一威脅

美軍非洲司令部司令蘭里上將（Michael Langley）30日表示，隨著美軍自西非地區撤軍後，更難以追蹤恐怖分子的動...

川普決定延續傳統 外媒：將提名美軍將領統領北約盟軍

路透社與波蘭通訊社（PAP）報導，美國總統川普已私下告知北約秘書長呂特（Mark Rutte），將提名美軍聯合參謀部作戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。