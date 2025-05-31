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荷蘭防長：大陸仍在加強對荷間諜活動 鎖定半導體

中央社／ 新加坡31日綜合外電報導
荷蘭國防部長布瑞克曼今天在新加坡出席亞洲安全會議時受訪指出，中國持續加強對荷蘭的刺探情報行動，且聚焦在半導體。圖／歐新社
荷蘭國防部長布瑞克曼今天在新加坡出席亞洲安全會議時受訪指出，中國持續加強對荷蘭的刺探情報行動，且聚焦在半導體。圖／歐新社

荷蘭國防部長布瑞克曼今天在新加坡出席亞洲安全會議時受訪指出，中國持續加強對荷蘭的刺探情報行動，且聚焦在半導體

路透社報導，布瑞克曼（Ruben Brekelmans）在「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）場邊表示：「我們在半導體產業擁有領先或先進技術。對中國而言，取得相關智慧財產是他們感興趣的事。」

去年4月荷蘭軍事情報局在其年度報告中已提到，中國為了加強自身軍隊，已針對荷蘭的半導體、航太和海事產業進行間諜活動。

布瑞克曼如今被問到，中國這類活動是否已停止，他回答：「仍持續進行。」

布瑞克曼表示，荷蘭軍事情報局的最近幾份報告皆指出，其最大網路威脅來自中國。「我們確實發現，針對我們的網路活動大多來自中國。去年是如此，現在依舊。也就是說，我們只見到這種情況增強。」

布瑞克曼說，安全議題對荷蘭越來越重要，因為中國「正在利用其經濟地位來達成地緣政治目的，以及對我們施壓」。

布瑞克曼表示，儘管荷蘭已採取機制來保護關鍵產業和重大利益，但他們和歐洲也有必要在重要原物料部分減少對中國的依賴。

香格里拉 荷蘭 網路 半導體

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