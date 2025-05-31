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美軍撤出後 恐怖分子瞄準進入西非海岸！美將領曝一威脅

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
美國總統川普在其首次執政結束時將美軍撤出索馬利亞；繼任的拜登總統害怕青年黨不斷坐大，推翻川普政策重駐索國。圖為青年黨訓練新兵。美聯社
美國總統川普在其首次執政結束時將美軍撤出索馬利亞；繼任的拜登總統害怕青年黨不斷坐大，推翻川普政策重駐索國。圖為青年黨訓練新兵。美聯社

美軍非洲司令部司令蘭里上將（Michael Langley）30日表示，隨著美軍自西非地區撤軍後，更難以追蹤恐怖分子的動向，導致該地區伊斯蘭激進分子的攻擊事件不斷增加，而其新目標之一就是進入西非海岸，讓美國海岸面臨威脅的可能性增加。

蘭里指出，來自不同團體的武裝分子正佔領非洲沙赫爾（Sahel）地區的大片領土，該地區已成為非洲恐怖主義的「中心」。包括蓋達組織、伊斯蘭國的附屬組織，在布吉納法索、馬利、尼日及奈及利亞一帶活動著。

他向星條旗報表示，「恐怖分子的新目標之一就是進入西非海岸。如果他們獲得通道通往海岸，就能透過走私、人口販賣及武器貿易為其行動籌措資金，讓美國海岸面臨威脅的可能性增加」。

據星條旗報報導，美國於2024年撤出位於尼日的無人機基地，阻礙非洲司令部在該地區的努力。這些基地是西非監視中心，由於2023年尼日發生政變，結束美國與該國的長期夥伴關係。蘭利說，「我們已喪失密切監視這些恐怖組織的能力」。

正當五角大廈重新評估非洲戰略之際，人們卻擔心西非發生的攻擊事件變多，而在索馬利亞也出現相似情勢。

伊斯蘭國在索馬利亞的勢力也正壯大中，數百名美軍士兵在該國執行任務，協助當地部隊打擊與蓋達組織結盟的青年黨。然而，為兌現縮減海外軍事行動的承諾，美國總統川普在其首次執政結束時將美軍撤出索馬利亞；繼任的拜登總統害怕青年黨不斷坐大，推翻川普政策重駐索國。

蘭里說，非洲司令部擴大對索馬利亞武裝分子的攻擊力道，今年迄今已發動25次以上的空襲，為2024年全年襲擊次數的兩倍多，持續得成功「有賴擬定全面戰略並解決（該國）不穩定的根本原因」。

由於華府正在評估非洲司令部的未來，蘭里日前呼籲非洲各國就司令部裁撤一事向華府表達意見。在接受星條旗報訪問時，他沒有透露美國是否會進一步縮編駐軍人數，只強調非洲部隊需承擔更多的安全責任，「包括非洲在內的全球所有合作夥伴都必須對地區與大陸安全承擔更多責任」。

報導指出，這番言論符合五角大廈推動盟友與夥伴在各自地區發揮更大作用，好讓美國能聚焦於中國大陸。

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