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土耳其擴大打壓在野 伊斯坦堡突襲搜索拘留數十人

中央社／ 安卡拉31日綜合外電報導
伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（右）是土耳其總統厄多安（左）的主要政敵。圖／法新社
伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（右）是土耳其總統厄多安（左）的主要政敵。圖／法新社

土耳其當局今天突襲搜索多個由在野黨執政的伊斯坦堡區政府，並下令拘留數位反對黨成員。這是擴大運用法律手段，對在野黨和繫獄的伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯進行打壓的一部分。

路透社報導，伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）是土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）的主要政敵，並在一些民調中領先厄多安。他在3月19日因貪腐、幫助恐怖組織等指控被捕，目前遭到羈押候審，但他否認所有指控。

主要在野黨共和人民黨（CHP）籍的伊瑪莫魯被捕引發大規模抗爭、經濟動盪，土耳其政府也廣被指控影響司法和反民主。政府對此予以否認，強調司法獨立。

自從伊瑪莫魯被捕，當局已經拘留數十名共和人民黨黨員、伊斯坦堡巿府及區政府官員。伊瑪莫魯的X平台帳號本月也在土耳其遭禁。

國營的安納杜魯新聞社（Anadolu News Agency）、民營電視台NTV今天報導，針對4起各自獨立的貪汙案進行的調查，一共對47人發出拘捕令，其中28人已遭拘留。

據報導，遭到拘留的包括共和人民黨籍前國會議員艾爾多杜（Aykut Erdogdu）、伊斯坦堡數個區的區長、伊斯坦堡巿府高階職員、巿府相關機構人員以及南部阿達那省（Adana）的兩名區長。

同時，伊斯坦堡阿瓦奇拉爾（Avcilar）、布尤切克梅奇（Buyukcekmece）、加齊歐斯曼帕沙（Gaziosmanpasa）等區政府遭到警方搜索，區長被勒令拘留以接受調查。

土耳其表定2028年舉行下一場總統大選。民調顯示，伊瑪莫魯被捕後支持度上升，進一步拉開對厄多安的領先幅度，更加鞏固外界認為他將成為厄多安主要對手的看法。

土耳其 厄多安 伊斯坦堡

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