「新的威脅時代」英戰略防衛檢討點名俄中 示警英軍一大弱點

英國媒體衛報31日報導，英國政府的《戰略防衛檢討》擬於6月2日公布。報告除指出英國正面臨「新的威脅時代」，包括無人機、人工智慧（AI）及其他科技正以史無前例的方式根本地改變戰爭的性質，還強調俄國與中國大陸的威脅，並警告英軍人數嚴重不足。

這份長達130頁的文件由英國首相施凱爾（Keir Starmer）的3位顧問撰寫，其中大量引述烏克蘭戰爭的教訓，警告俄國已構成「立即而迫切」的危險。

大陸也成為報告的關注重點。報告並沒有將北京描繪為敵人，而是「複雜且持續的挑戰」，有時與莫斯科合作，或是與兩個較小的「區域破壞者」伊朗、北韓合作。

雖然沒有明確點出莫斯科網路與破壞行為的強度，意味著英國已陷入與俄國的戰爭；但報告仍描述英國處於冷戰結束以來最嚴峻的軍事與安全威脅。

這份由北約前秘書長秘書長羅伯森（George Robertson）領銜撰寫的分析報告，預計不會做出新的國防開支承諾，而是重申施凱爾今年２月所做的承諾，即國防預算於2027年增加至GDP的2.5%，並在下屆國會增加至3%。

該報告很可能成為大幅增加國防預算的依據。預計在6月下旬登場的北約峰會上，英國將同意實際國防預算超過500億英鎊。

英國國防部與財政部持續爭論是否要在7.3萬人的基礎上進一步擴大軍隊規模，而《戰略防衛檢討》也談到英軍規模問題。數據顯示，英國軍隊規模已低於目標，甚至比拿破崙時期或更早的時代更低。截至4月1日，受訓士兵人數為70860人，較前一年下降2.3%。

衛報引述1名軍方消息人士說法，英國國防大臣希利（John Healey）已爭取到增加陸軍兵力的承諾，雖然國防部不願證實這項猜測。若增兵5000人的承諾實現，每年將斥資25億英鎊用於新增士兵的薪資、住宿、裝備及其他資源；若成功將有助於軍方履行未來幾年恐不斷成長的海外任務。

為維護烏克蘭和平，若俄烏簽署停火協議，英法將領導一支3萬人的多國「保證部隊」，並確保空中與海港的開放。前國家安全顧問芮基茲（Lord Peter Ricketts）表示，國防部增加無人機、網路能力與AI的投資雖然合理，但「烏克蘭危機的另一個教訓是：談到人力與裝備，數量至關重要」，最終需投入GDP 3.5%的資源。

國防部也將額外撥款15億英鎊改善部隊居住環境，包括緊急升級1000間狀態最差的宿舍，還擬建一支志願國民軍部隊，以保護機場與其他機敏處所免於敵對國家與恐怖分子的無人機攻擊。