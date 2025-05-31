馬克宏演說提台灣 學者：警示對違反國際法不應雙標

法國總統馬克宏昨晚在「香格里拉對話」演說時警告，若放棄烏克蘭，恐對台灣構成風險。法國學者告訴中央社，烏、台都面臨不惜違背國際法和人民意願，動用武力的大國。國際反遭破壞關係到每個人，各國不應對此有雙重標準。

作為安全論壇「香格里拉對話」2002年開辦以來，首位在開幕式上發表主題演講的歐洲國家元首，馬克宏（Emmanuel Macron）30日晚間在演說時警告美國及眾多印太國家，若允許俄羅斯在不受反對的情況下掌控烏克蘭部分領土，這將開創先例，對亞洲構成風險。

他說：「如果我們認為可以允許俄羅斯奪取烏克蘭部分領土，不受任何限制、任何約束或任何全球秩序的反對…台灣會發生什麼事？」

對於將烏克蘭與台灣進行對比，法國國際關係研究所（IFRI）亞洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）告訴中央社，「透過將烏克蘭與台灣進行比較，馬克宏試圖提醒亞洲國家注意這兩個地區的相互關聯性，並警告不要採取雙重標準」。

朱利安分析馬克宏的意圖，指出「使用武力擴張領土是國際法所禁止的，在烏克蘭和巴勒斯坦都是如此。若在亞洲發生，也同樣如此。這也是為什麼國際法遭違反一事，關係到每一個人」。

地緣政治學者與作家維宏（Emmanuel Véron）則在昨晚接受中央社電訪時分析馬克宏論述。他認為馬克宏強調對鄰國使用武力、恫嚇與破壞國際法的威脅，不僅出現在歐洲，也出現在亞洲。馬克宏試圖連結歐亞，同時也指出美國在烏克蘭和台灣議題上的雙重標準。

法國智庫「蒙田研究所」（Institut Montaigne）資深研究員杜懋之（Mathieu Duchatel）也持相同觀點。

他在社群媒體X上寫道：「摒棄雙重標準至關重要。只關注我們邊境的危機毫無意義，因危機間相互關聯。烏克蘭危機並非純粹的歐洲戰爭。若俄羅斯可以占領烏克蘭部分領土，那麼類似情事發生在台灣或菲律賓又該如何解釋呢？」

在維宏看來，馬克宏在香格里拉對話的演說，顯示了「印太區域的穩定、和平」確實是法國優先要務之一，呼應法國向來的印太戰略。而英國、德國、荷蘭、捷克、立陶宛等國，以及歐盟機構也逐漸往相同的戰略方向前進。

這並非馬克宏首次對比烏克蘭－俄羅斯與台灣－中國的局勢。今年2月20日，馬克宏在社群媒體上針對俄烏戰爭與終戰議題接受網友提問，馬克宏表示，美國總統川普（Donald Trump）在面對俄烏終戰時引發的不確定性讓盟友擔憂。他強調，在面對俄國總統普亭（Vladimir Putin）的同時，不可忘了「後面還有中國」。

他說：「你不想要中國去挑戰台灣或其他國家，那該如何解釋中國無權入侵台灣，而卻讓俄羅斯侵略烏克蘭？」強調讓烏克蘭落入俄羅斯之手將會對北京釋放出戰略信號。

部分法國輿論因烏克蘭和台灣不同的國際承認而對馬克宏的論述感到困惑。

對此朱利安告訴中央社，「儘管烏克蘭和台灣的情況不同，但馬克宏強調的相似之處在於，兩國都面臨著一個不惜違背國際法和人民意願，動用武力的修正主義大國。在這一點上，兩者的比較具有現實意義，歐洲人不應對此感到訝異」。

香格里拉對話現場有記者提問，若中國侵犯他國，法國作何反應。馬克宏對此保持謹慎，回道：「我們絕不出售無法交付的東西。若中國決定對一個國家採取大規模行動，你會在第一天就介入嗎？今天的我會說，我將非常謹慎。」

但他強調，歐洲與亞洲正面臨同樣挑戰，「那些修正主義國家以利益為名，實際上卻想強迫他人」，而亞、歐在「防止全球秩序瓦解方面擁有共同利益」。