「嚴厲的關愛」川普要求北約增加軍費 歐盟高官：警惕中俄聯手

（德國之聲中文網）在新加坡舉行的香格里拉對話上，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）周六（5月31日）回應了美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）的講話。赫塞斯稱，川普總統堅持要求增加軍費是一種「嚴厲的關愛」。當被問及上述發言時，卡拉斯笑著說：「那畢竟是愛，總比沒有愛強」。

卡拉斯強調，布魯塞爾與華盛頓的關係並未破裂，並表示她在周五與赫塞斯進行了交談。「你聽了他的演講。他實際上對歐洲持積極態度，所以可以說他對歐洲是有些『愛意』的」，卡拉斯如是說。

川普一直敦促北約國家增加國防開支，要求將國防支出提高到相當於國內生產總值（GDP）的5%，並表示華盛頓不會再容忍「搭便車」的行為。卡拉斯回應稱：「歐洲各國情況不同，我們當中有些國家很早就意識到需要加大國防投入」。

她說：「歐盟已經轉換了思路，我們不再只是一個和平項目，而是一個以堅實國防為後盾的和平項目」，「我們現在做得更多是件好事，但我想強調的是，歐洲的安全與太平洋地區的安全密切相關」。

如何應對中國的經濟主導地位？

此外，卡拉斯提到烏克蘭戰場上，已經有北韓士兵參與作戰，而「中國雖然聲稱自己是中立的，但它出口的軍民雙用途物資實際上在助長俄羅斯的戰爭。當中俄談論要『共同引領百年未有之大變局』，並改寫全球安全秩序時，我們所有人都應備感憂慮」。

她補充說：「美國國防部長的講話中，對中國發出了非常強烈的信號」。「我想再次強調，如果你擔心中國，那你也應該擔心俄羅斯」 。卡拉斯表示，歐盟希望在印太地區建立「符合共同利益的夥伴關係」，涵蓋國防和經濟等領域。這名歐盟外交事務高級代表不同意「美國應專注印太，而歐洲應聚焦自身事務」的說法。

卡拉斯亦指出：「我真的認為，如果你看看中國的經濟實力…有時候大國或超級大國會高估自己的力量」。卡拉斯表示，要應對中國的經濟主導地位，必須與「志同道合的夥伴」合作，比如美國、英國、澳洲、紐西蘭、日本、南韓…還有新加坡。

稍早，赫塞斯告訴與會代表：「我們正敦促歐洲的盟友承擔更多自身的安全責任，並投資於國防」。他說：「多虧了川普總統，他們現在開始有所行動了。」

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