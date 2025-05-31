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什麼用途？北韓事故軍艦附近突現「神秘氣球」 專家猜測2目的

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
衛星照顯示，北韓事故的驅逐艦周遭出現10多個白色氣球狀物體。圖／美聯社
衛星照顯示，北韓事故的驅逐艦周遭出現10多個白色氣球狀物體。圖／美聯社

美國有線電視新聞網（CNN）31日報導，北韓日前發生軍艦下水時失去平衡、「側身下水」之意外。根據最新衛星照顯示，北韓在其受損的5000噸軍艦旁部署疑似氣球的物體。自上周事故以來，該艦持續維持側身姿勢，艦身則部分沉沒於水下。

報導指出，儘管這些類似氣球的物體用途仍不清楚；但專家向CNN表示它們可能是用於協助軍艦恢復直立，或保護其免於無人機的窺視。分析人士表示，北韓似乎利用氣球來快速修復這艘驅逐艦。

美軍太平洋司令部聯合情報中心前作戰處處長舒斯特（Carl Schuster）說，如果這些物體確實為氣球，可能有兩個目的；不是阻止「低空到中空的無人機偵察」，就是減輕仍擱淺在碼頭上船艦的部分壓力。他說，「這是（軍艦）最可能出現受損的區域，受損最嚴重且仍承受巨大壓力，而艦首部分仍浮於水面上」。

CNN指出，衛星照顯示北韓剛下水的驅逐艦側躺在清津港。自5月23日以來，在驅逐艦周圍出現10多個白色氣球狀物體。

英國智庫國際戰略研究所研究員柴爾茲（Nick Childs）則表示，若北韓使用氣球維持船漂浮或打撈上岸，恐進一步損壞船艦。「船隻可能已承受相當大的壓力，由上方打撈恐加劇這些壓力」。正常操作程序是盡可能增加船艦的浮力，然後由下方將其打撈上來。

國防專家告訴CNN，從這些像氣球的外型及類似尾翼的物體，可能是「飛艇航空器」（aerostat aircraft）的縮小版。與飛艇一樣，利用上升氣體獲得浮力，使其漂浮於空中或水中。

舒斯特說，衛星照中似乎沒有任何支撐船體的浮囊，美國面臨這種情況下會使用浮囊。北韓的航運業可能不夠先進，無法使用類似技術。

先前北韓估計修復工作可能需要10天；舒斯特則認為恐長達6個月，但仍取決於船體損壞程度、多少水進入船體，及金屬錶驗形成「鹽殼」的數量」。

龍骨可能扭曲或斷裂

該艦處於危險位置也讓打撈異常困難。美國獨立研究組織CNA機構（CNA Corp）的研究員埃弗萊斯（Decker Eveleth）表示，「它一半在水裡，一半在水面上，是最糟糕的情況」。若完全翻覆於水中，或整艘傾覆於陸上，會更簡單處理。「但現在一半在陸上、一半在海中，如果試圖將沉入水中的那一半拉出，龍骨就有扭曲或斷折的風險，整艘船就變成垃圾」。

柴爾茲說，北韓可能不得不將船隻拆成碎片，然後盡可能打撈所有物品，因為從目前位置將其扶正是極其複雜的任務。「拆除至少部分船體，讓其方便作業，然後扶正剩餘艦體並拖走，最後決定修建還是報廢」。

受創的驅逐艦為北韓最新式軍艦，原本有望展現北韓海軍現代化的成果。然而，北韓官媒朝中社罕見地報導噩耗，指該艦於5月21日下水時因發射裝置故障，導致艦尾過早滑入水中，部分艦體受損，艦首也擱淺在船台上。

北韓領導人金正恩在東北城市清津親眼目睹這場失敗的下水儀式，稱其為「犯罪行為」，並命令在6月底北韓勞動黨全體會議前完成修復，還強調事關國家榮譽。

金正恩 軍艦 北韓 CNN

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