川普揚言炸伊朗核設施 德黑蘭批踩紅線「公開展現敵意」
伊朗半官方媒體法斯通訊社（Fars News Agency）今天報導，美國總統川普威脅摧毀伊朗核設施是明顯跨越紅線，將招致嚴重後果。
一位匿名伊朗官員表示：「如果美國尋求以外交方式解決問題，美方必須放棄威脅和制裁言論。」這名官員還說，這類威脅是「對伊朗國家利益公開展現敵意」。
川普（Donald Trump）28日在白宮告訴記者：「我希望（核協議）非常有力，讓我們可以派檢查人員進去，想拿什麼就拿什麼、想炸什麼就炸什麼，但不會有人喪命。我們可以炸掉一間實驗室，但不會有人在裡面，不是大家都在裡面然後把實驗室炸掉。」
川普一再威脅，如果外交手段無法解決對於德黑蘭核計畫長達數十年的爭端，將轟炸伊朗核設施。
川普今天還指出，與伊朗的協議可能於「不久的將來」達成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言