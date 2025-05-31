川普揚言炸伊朗核設施 德黑蘭批踩紅線「公開展現敵意」

伊朗半官方媒體法斯通訊社（Fars News Agency）今天報導，美國總統川普威脅摧毀伊朗核設施是明顯跨越紅線，將招致嚴重後果。

一位匿名伊朗官員表示：「如果美國尋求以外交方式解決問題，美方必須放棄威脅和制裁言論。」這名官員還說，這類威脅是「對伊朗國家利益公開展現敵意」。

川普（Donald Trump）28日在白宮告訴記者：「我希望（核協議）非常有力，讓我們可以派檢查人員進去，想拿什麼就拿什麼、想炸什麼就炸什麼，但不會有人喪命。我們可以炸掉一間實驗室，但不會有人在裡面，不是大家都在裡面然後把實驗室炸掉。」

川普一再威脅，如果外交手段無法解決對於德黑蘭核計畫長達數十年的爭端，將轟炸伊朗核設施。

川普今天還指出，與伊朗的協議可能於「不久的將來」達成。