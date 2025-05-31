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俄羅斯強拆邊境浮標拒協商 愛沙尼亞強化巡邏因應

中央社／ 維爾紐斯31日專電
愛沙尼亞與俄羅斯交界的納爾瓦河。圖／路透社
愛沙尼亞與俄羅斯交界的納爾瓦河。圖／路透社

去年5月，俄羅斯邊防人員從愛沙尼亞與俄國交界的納爾瓦河扣押25個標示界線的浮標。愛沙尼亞外交部30日宣布放棄繼續與俄羅斯「徒勞無功」的談判，今夏將不再設浮標，避免混亂，改以加強巡邏維持邊境秩序。

位於愛沙尼亞東北邊的納爾瓦河（River Narva）及其流經的納爾瓦水庫構成愛沙尼亞與俄羅斯邊界。在河水沒有結冰的月份，浮標被用來標示兩國界線，防止船隻誤闖邊境或非法越境。

2024年5月23日清早，俄羅斯邊防人員拆除納爾瓦河上愛沙尼亞設置的浮標。俄方未給出任何解釋，也未歸還浮標。

愛沙尼亞外交部昨天發布聲明表示，由於談判未能取得成果，愛沙尼亞將結束與俄羅斯針對邊境航行浮標位置的協商。

愛沙尼亞外交部副秘書長維斯基（Kerli Veski）表示，愛沙尼亞過去一年嘗試各種方式，希望與俄方達成協議，但都未成功。

維斯基在聲明中說，俄羅斯不接受聯合測量河床以確認航道與控制線位置，也未說明他們具體有何異議。她評論俄羅斯「缺乏建設性的行為」，是其一貫手段。

愛沙尼亞警察與邊防局（Police and Border Guard Board, PPA）官員科穆薩爾（Veiko Kommusaar）表示，愛沙尼亞今年夏季不會在納爾瓦河上設置浮標，因為這只會導致「混亂」與「錯誤航行」，尤其在兩個浮標間有多個彎道的時候。

取而代之的是，將增加邊境巡邏次數，並有歐洲國際邊界管理署（Frontex）人員協同PPA執勤。

他提醒民眾，使用邊境水道時仍需格外謹慎，並注意來自俄羅斯的GPS干擾，儘可能靠近愛沙尼亞岸邊航行。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，科穆薩爾向媒體表示，俄方代表曾建議愛沙尼亞將浮標設得更靠近本國岸邊，但遭愛沙尼亞拒絕。他認為，如果愛沙尼亞同意，俄方日後可能將此視為新的控制線。

他指出，現在河面邊界未有清楚標示，俄羅斯邊防人員可能越境挑釁，但PPA對此已有應對準備。

愛沙尼亞 俄羅斯

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