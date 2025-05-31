英官員與香港政務司長會面 關注黎智英案
英國外交部主責印太事務的政務次官韋斯特（Catherine West）30日在香港與港府政務司長陳國基會面，重申英國對香港的深切關注，包括壹傳媒創辦人黎智英案等。
韋斯特在社群平台X提到昨天與陳國基的會談，並重申英國對香港的深切關注，包括黎智英案、港人在英國受到針對的情況以及一名英國國會議員被拒入境事件。
據香港明報今天的報導，兩人這次的面談早已安排。
韋斯特表示，英國希望香港作為一個開放的國際城市蓬勃發展，並強調繼續推進共同關注議題討論的重要，而雙方同意在分歧中保持坦誠交流「至關重要」。
報導提到，65歲的英國國會議員、「對中政策跨國議會聯盟」成員霍布浩斯（Wera Hobhouse）稱上月10日赴港探望剛出生的孫兒，卻在抵達機場後被拒入境，並在扣留及盤問數小時後被遣返回國。
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