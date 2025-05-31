澳洲防長籲陸軍事活動更透明 建立良好國防溝通

太平洋國家準備因應中國在這個區域成為更專斷勢力之際，澳洲國防部長馬勒斯今天敦促中國以更透明方式，從事其軍事現代化和部署等活動。

馬勒斯（Richard Marles）在新加坡的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）場邊告訴路透社，儘管中國仍是澳洲重要的戰略夥伴，兩國間進行更開放的溝通是讓雙方關係「富有成效」的關鍵。

馬勒斯說：「當你看到中國在沒有戰略保證或戰略透明度的情況下增強軍力…我們希望中國對自己要做的事情提供更高透明度，不只是建軍情形，還有演習。」

「我們希望盡可能與中國擁有最富成效的關係…我們期盼在這樣的背景下，兩國在國防方面會有更透明和更良好的溝通。」

今年2月，3艘中國軍艦在塔斯曼海（Tasman Sea）進行實彈演習，澳洲和紐西蘭當時都表示憂心。