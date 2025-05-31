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狂點名北京！美防長香格里拉論壇演講 陸與會學者：挑釁性很強
美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）31日在新加坡的香格里拉對話安全論壇上演說，首次闡述美國在川普上任後的印太地區安全戰略。大陸與會學者達巍表示，赫塞斯的演講所展現出的對抗性比拜登政府更強，其間不斷點名批評中國，提醒在座其它國家受到北京威脅，挑釁性很強。
新加坡聯合早報報導，北京清華大學戰略與安全研究中心主任、國際關係學系教授達巍在香格里拉對話會場邊接受媒體採訪時表示，講話的最大新意以及最大的價值，是比較完整的講述川普政府在印太地區的計劃或者戰略，目的是向印太地區傳遞野心雄心的信號。
達巍指出，赫塞斯的演講比起上一屆的美國政府來說對抗性更強，比如他不斷提及中國，當中也存在許多挑撥，「中間有一段他說你們在座的這些國家都被中國威脅是吧？、都被中國羞辱等等，這些話我覺得挑釁性很強」。
達巍也提到，聽眾聽了赫塞斯的演講後會有很多問題，「他有很多沒有回答的問題，美國說的話和做的事情之間是有矛盾的，他沒有辦法填補，這是他今天面對的最大的難題。」
另據環球網報導，達巍在受訪時還提到，赫塞斯在傳遞美國的信號是「美國是一個印太國家，我們很重視個地方」，但美國如何對待加拿大、巴拿馬和歐洲鄰國，一方面是給這些國家施予關稅，讓其經濟發展受阻，另一方面又要求在安全上分擔負擔，彼此合作應對中國，「我很想問，當你這樣講的時候，有沒有可信度？」
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