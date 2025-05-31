快訊

Google這功能今年9月走入歷史 用戶快備份以免資料遭刪除

熱帶擾動接近 粉專曝成颱機率「豐沛水氣將影響台灣」

馬斯克被爆與日本流行歌手育有子女 作家前女友：他願捐精給任何人

聽新聞
0:00 / 0:00

狂點名北京！美防長香格里拉論壇演講 陸與會學者：挑釁性很強

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國國防部長赫塞斯31日在新加坡的香格里拉對話安全論壇上演說。圖／美聯社
美國國防部長赫塞斯31日在新加坡的香格里拉對話安全論壇上演說。圖／美聯社

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）31日在新加坡的香格里拉對話安全論壇上演說，首次闡述美國在川普上任後的印太地區安全戰略。大陸與會學者達巍表示，赫塞斯的演講所展現出的對抗性比拜登政府更強，其間不斷點名批評中國，提醒在座其它國家受到北京威脅，挑釁性很強。

新加坡聯合早報報導，北京清華大學戰略與安全研究中心主任、國際關係學系教授達巍在香格里拉對話會場邊接受媒體採訪時表示，講話的最大新意以及最大的價值，是比較完整的講述川普政府在印太地區的計劃或者戰略，目的是向印太地區傳遞野心雄心的信號。

達巍指出，赫塞斯的演講比起上一屆的美國政府來說對抗性更強，比如他不斷提及中國，當中也存在許多挑撥，「中間有一段他說你們在座的這些國家都被中國威脅是吧？、都被中國羞辱等等，這些話我覺得挑釁性很強」。

達巍也提到，聽眾聽了赫塞斯的演講後會有很多問題，「他有很多沒有回答的問題，美國說的話和做的事情之間是有矛盾的，他沒有辦法填補，這是他今天面對的最大的難題。」

另據環球網報導，達巍在受訪時還提到，赫塞斯在傳遞美國的信號是「美國是一個印太國家，我們很重視個地方」，但美國如何對待加拿大、巴拿馬和歐洲鄰國，一方面是給這些國家施予關稅，讓其經濟發展受阻，另一方面又要求在安全上分擔負擔，彼此合作應對中國，「我很想問，當你這樣講的時候，有沒有可信度？」

北京清華大學戰略與安全研究中心主任、國際關係學系教授達巍在香格里拉對話會場邊接受媒體採訪。圖／取自環球網
北京清華大學戰略與安全研究中心主任、國際關係學系教授達巍在香格里拉對話會場邊接受媒體採訪。圖／取自環球網

香格里拉 美國 川普 印太 北京

延伸閱讀

美防長重申「川普在位中共不會侵台」 WSJ：迄今最強硬挺台聲明

美防長香格里拉演說：中國威脅迫在眉睫 美不會讓印太盟友獨自面對

趁機爭取信任？董軍缺席香格里拉對話 美國防部長將「把握機會」

美國防部高官洩密案外案扯出非法監聽 白宮對防長赫塞斯信任動搖？

相關新聞

馬斯克被爆與日本流行歌手育有子女！作家前女友：他願捐精給任何人

紐約時報31日披露，億萬富豪馬斯克輔選川普期間大量使用K他命，並曾接觸包括搖頭丸與迷幻蘑菇等藥物。同篇報導還援引文件和訪...

狂點名北京！美防長香格里拉論壇演講 陸與會學者：挑釁性很強

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）31日在新加坡的香格里拉對話安全論壇上演說，首次闡述美國在川普上任後的印太...

日本真子公主美國產子 皇室初期不尋常「鹽對應」

日本宮內廳宣布，秋篠宮文仁親王和紀子親王妃的長女小室真子，與丈夫小室圭迎來了他們的第一個孩子。但宮內廳初期並未回應，引發...

COVID新變異株流向美國 專家預警夏季疫情升溫

美國媒體報導，在台灣等亞洲國家流行的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新型變異株NB.1.8.1已出現在美國多州，...

雨季才剛開始 奈及利亞暴洪至少釀115死

奈及利亞緊急救助單位官員今天說，肆虐奈及利亞中部部分地區的暴洪已導致至少115人喪命、數十人受傷，預期傷亡人數還會增加

西方打破沉默譴責對加薩暴行 以色列站在十字路口？

自2023年10月7日哈瑪斯突襲以色列南部殺死1200人以來，至今已近20個月，隨後以色列對加薩展開報復，迄今約5.4萬人喪命，而且是無差別的輾壓殺戮，連醫護人員和人道志工也無法倖免於難，並被指為哈瑪斯同路人。 直到最近，西方才開始出現公開批評以色列報復手段和規模的聲音。初露端倪的批評引發以色列與其部分盟友之間的關係緊張。美歐對於俄烏戰爭與以哈衝突的立場「雙標」早已為人詬病，過去一周紛紛鳴鼓而攻之，彷彿良心突然發現，是何種因素觸發此一轉變？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。