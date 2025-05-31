COVID新變異株流向美國 專家預警夏季疫情升溫

自2023年10月7日哈瑪斯突襲以色列南部殺死1200人以來，至今已近20個月，隨後以色列對加薩展開報復，迄今約5.4萬人喪命，而且是無差別的輾壓殺戮，連醫護人員和人道志工也無法倖免於難，並被指為哈瑪斯同路人。 直到最近，西方才開始出現公開批評以色列報復手段和規模的聲音。初露端倪的批評引發以色列與其部分盟友之間的關係緊張。美歐對於俄烏戰爭與以哈衝突的立場「雙標」早已為人詬病，過去一周紛紛鳴鼓而攻之，彷彿良心突然發現，是何種因素觸發此一轉變？

2025-05-31 10:30