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雨季才剛開始 奈及利亞暴洪至少釀115死

中央社／ 奈及利亞莫克瓦30日綜合外電報導
暴雨示意圖。圖／ingimage
暴雨示意圖。圖／ingimage

奈及利亞緊急救助單位官員今天說，肆虐奈及利亞中部部分地區的暴洪已導致至少115人喪命、數十人受傷，預期傷亡人數還會增加。

法新社報導，5月28日晚間到29日凌晨的暴雨，在莫克瓦鎮（Mokwa）及周圍地區沖走和淹沒數十棟民宅，救援團隊持續搜索失蹤居民。莫克瓦鎮位於尼日州（Niger）的尼日河畔。

尼日州緊急管理局發言人胡塞尼（Ibrahim AuduHusseini）受訪時說：「我們目前發現115具遺體，預期還會找到更多，因為洪水自遠方湧來，把人沖進尼日河裡。」

他說另有許多人失蹤，例如有一家12口人，目前只找到4人。

當地紅十字會（Red Cross）負責人艾達姆（GideonAdamu）說，至少78人因傷住院。

當地媒體報導，超過5000人無家可歸；紅十字會表示，鎮上兩座主要橋梁已被沖毀。

奈及利亞的雨季通常長達6個月，而今年雨季才剛開始。

紅十字會 尼日 奈及利亞

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