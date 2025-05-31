南韓首爾地鐵列車疑遭人縱火 列車停駛乘客緊急疏散

南韓中央日報報導，首爾地鐵5號線列車31日早晨疑似遭人縱火、引發火災，導致汝矣島站至兒嶺站之間的列車服務暫停，乘客則透過隧道進行疏散。

根據消防部門及首爾交通公社表示，事件發生在上午8點45分左右，一列行駛於汝矣渡口站至麻浦站之間的首爾地鐵列車疑似有人縱火，目前火勢已被成功撲滅。乘客下車後經隧道疏散，據報未造成人員傷亡，消防部門則出動74台設備和263名人員參與救援。

警方和目擊者表示，一名疑似60至70歲的男子攜帶油桶登上地鐵，並使用打火機縱火。男子隨後逃離現場，但在汝矣渡口站被警方逮捕。據悉，火災現場有人使用滅火器進行撲救。

開往傍花方向的上行列車已恢復運行，但麻浦站目前過站不停，往河南市和馬川方向的下行列車在汝矣島站至兒嶺站之間暫停服務。