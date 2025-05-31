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不會輕易被美國擊敗！馬來西亞前總理馬哈迪：中國將成世界第一

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
馬來西亞前總理馬哈迪30日在東京出席「亞洲的未來」國際論壇。 (觀察者網)
馬來西亞前總理馬哈迪30日在東京出席「亞洲的未來」國際論壇。 (觀察者網)

大陸《觀察者網》引述《日經亞洲》的報導稱，馬來西亞前總理馬哈迪30日在東京表示，「中國不會輕易被美國擊敗，看起來將成為世界第一強國。」

6月就將滿百歲的馬哈迪出席「日經新聞」主辦的「亞洲的未來」年度論壇，他在發表演說指出，考慮到美國日益保守的政策取向，美國將無法阻止中國的發展動能。他抨擊川普的關稅政策令自身陷入孤立，預言美國將在三個月內被迫取消關稅。他也批評美國縱容高官竄訪台灣地區煽動台海緊張局勢，以期從對台軍售中牟利。

據《日經亞洲》報導 ，馬哈迪認為，中國註定會成為全球最傑出的國家，鑑於美國日益保守內向（inward-looking）的天性，美國將無法阻止中國的崛起​​。他直言，雖然美國總統川普「對中國可能挑戰美國心懷不滿」，但中國存在的時間比美國長得多。他說，「這是少數延續至今的古老文明之一」。他強調，「我認為中國不會輕易被美國擊敗。美國無法重振雄風再次成為世界第一，中國看起來將成為世界第一強國(the No. 1 country in the world）。」

馬哈迪表示，川普透過徵收所謂的對等關稅，將「整個世界視為敵人」，從而使美國陷入孤立。他說，鑑於美國同樣依賴進口晶片等產品，關稅對美國的損害將「遠甚於他國」，勢必推高美國國內的生活成本。

馬哈迪並再次指責美國縱容高級官員竄訪台灣地區，煽動台海緊張局勢。他認為，大陸和台灣的摩擦「對美國有利」，因為這會刺激台當局從美國購買武器來武裝自己。他表示，「如果沒有緊張局勢，（美國）就無法出售其研發的精密武器。他說，如果美國沒有挑釁中國，台海局勢將保持原狀，不會升級。

馬哈迪也對美元在全球金融體系中的持續主導地位表示擔憂。他說，這讓「美國有太多權力對其他國家實施制裁，因為他們控制著貿易結算」。他建議世界不應繼續以美元為準繩，而應轉向「一種專注於貿易（目的）的新型國際貨幣」，這種貨幣應以黃金為基礎。

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