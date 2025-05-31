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馬克宏：中國如不想北約介入亞洲事務 就應阻止北韓在歐洲活動

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
法國總統馬克宏在香格里拉對話會上演講時，要求中國大陸阻止北韓在歐洲活動。 截自今日俄羅斯微博公眾號視頻
法國總統馬克宏在香格里拉對話會上演講時，要求中國大陸阻止北韓在歐洲活動。 截自今日俄羅斯微博公眾號視頻

法國總統馬克宏昨30日晚在新加坡香格里拉對話發表主旨演說時，就朝鮮派兵在烏克蘭戰場援助俄羅斯問題警告中國大陸。他說，如果中國不希望北約介入東南亞或亞洲事務，就應明確阻止北韓在歐洲大陸上活動。

依據今日俄羅斯(Russia Today)電視台報導，馬克宏表示，「近年來，我一直反對北約在亞洲扮演任何角色。因為對我而言，北約（NATO）中的『N』代表的是北大西洋。我不希望捲入別國的戰略紛爭。但北韓與俄羅斯在歐洲土地上共同行動的現狀，是我們所有人必須正視的重大問題。」

他表示，因此，如果中國不希望北約介入東南亞或亞洲事務，就應明確地阻止北韓在歐洲大陸上活動。

今年4月，北韓正式確認，基於俄朝《全面戰略夥伴關係條約》，朝方向俄羅斯派遣軍隊並參與庫斯克州解放行動。

俄烏已於5月16日在土耳其伊斯坦堡舉行首輪直接談判。俄羅斯外長拉夫羅夫28 日表示，俄羅斯與烏克蘭將於6月2日在伊斯坦堡舉行第二輪談判。而馬克宏在第二輪談判前，要求中國約束北韓在歐洲的軍事行動。

馬克宏 北韓 俄羅斯

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