推動巴勒斯坦建國 傳沙烏地外長將訪約旦河西岸

在加薩戰爭持續和沙烏地阿拉伯推動巴勒斯坦建國之際，外交消息人士今天指出，費瑟親王6月1日將赴約旦河西岸進行具里程碑意義的訪問，成為首位訪問這個以色列占領區的沙國外長。

法新社引述巴勒斯坦大使館消息人士指出，費瑟親王（Prince Faisal bin Farhan）將率領代表團前往約旦河西岸（West Bank）的雷馬拉（Ramallah），為以色列1967年占領這處巴勒斯坦領土以來首度這樣的訪問之行。

沙烏地阿拉伯於2023年9月曾指派較低階的代表團至雷馬拉，但不久後，哈瑪斯（Hamas）於同年10月7日襲擊以色列並引爆加薩戰爭。

沙烏地阿拉伯和法國6月將在紐約聯合國總部共同主持一場國際會議，目的在於恢復「兩國方案」（two-state solution）。