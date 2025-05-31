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川普：達成加薩新停火協議「非常接近了」

中央社／ 華盛頓/耶路撒冷30日綜合外電報導

美國總統川普今天指出，距離達成新的加薩（Gaza）停火協議已「非常接近了」。

法新社報導，川普告訴記者：「他們就加薩問題正非常接近達成協議。」

他說：「我們今天或明天就會讓你們知道。我們有機會達成。」

以色列國防部長今天稍早警告巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas），必須接受美國特使魏科夫（SteveWitkoff）的停火建議，否則將被消滅。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）說，以軍在加薩正「全力展開行動」，還稱「哈瑪斯凶手現在將被迫選擇，亦即接受『魏科夫協議』條款釋放人質，否則將被消滅」。

美國 川普 國防部

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