陸若犯台會援台？李在明：等外星人入侵時再說

南韓最大在野黨共同民主黨總統候選人李在明最近受訪時，被問到若中國大陸侵台，他是否會協助台灣時答道，「等外星人入侵地球時，我會思考這個問題」。

根據南韓民調機構Realmeter廿八日發布的封關民調，李在明暫以近五成的四成九二支持率領先，其次分別為國民力量黨的金文洙（三成六八），以及另一保守派小黨改革新黨的李俊錫（一成○三）。

美國時代雜誌廿九日刊登李在明的受訪內容。該報導說，他過去以對中國友好著稱，但在這次競選演說時，已減少部分相關言論，以爭取中間選民支持。

至於美、韓同盟議題，李在明此前對華府的立場較冷淡，這與共同民主黨傳統立場相符。但在此次選戰期間，他對美國的立場變得較正面，這不僅是因為美國總統川普。

首爾「國民大學」教授蘭科夫指稱，南韓是全球最親美國家之一，即使南韓的進步派領導高層不太熱中美國，公開對抗也不會得到公眾認可。

李在明去年三月曾公開質疑時任總統尹錫悅介入兩岸關係的必要性，直言中國與台灣的問題跟南韓有何關係，被保守派執政黨國民力量黨批評屈從中國。該黨前黨魁韓東勳批評，李在明的相關言論再次證明共同民主黨對中國的屈從態度。