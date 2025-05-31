聽新聞
0:00 / 0:00

普亭高規格接待安倍遺孀訪俄 日媒：想拉攏日本

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
俄羅斯29日以罕見高規則接待已故日相安倍晉三遺孀安倍昭惠（右），由俄國總統普亭（左）在克里姆林宮親自接見並獻花給她。美聯社
俄羅斯29日以罕見高規則接待已故日相安倍晉三遺孀安倍昭惠（右），由俄國總統普亭（左）在克里姆林宮親自接見並獻花給她。美聯社

多家日媒卅日報導，二○二二年七月遇刺身亡的日本前首相安倍晉三（下稱安倍），其遺孀安倍昭惠（下稱昭惠）訪問俄羅斯，廿九日在莫斯科和俄羅斯總統普亭會面。

普亭除了對安倍深表感謝，也強調沒有忘記安倍對發展俄、日合作的貢獻。普亭曾與擔任首相時的安倍共舉行廿七次的領袖會談。

普亭在克里姆林宮向昭惠獻花表達歡迎，她聽到普亭致詞時曾感動流淚。日本朝日新聞報導稱，昭惠此行獲罕見的高規格待遇，可理解為俄方考慮到改善俄日關係之舉。外界認為，在因入侵烏克蘭而受到美歐嚴厲經濟制裁下，俄國也想藉此拉攏日本。

去年十二月，時任美國總統當選人川普也在他的佛州海湖莊園接待昭惠。六十二歲的昭惠並非以官方身分訪俄，日本政府卅日指稱，日本官方並未就此行與昭惠聯繫。

根據克宮廿九日發布的英文聲明，普亭表示，締結「貴我兩國間的和平條約」是安倍的「夢想」。普亭還表示，「（俄日關係）今非昔比，我們現今不會談論這方面（俄日和約一事）」。普亭還請昭惠搭他的總統座車赴莫斯科大劇院欣賞芭蕾舞。

普亭雖曾在二○一六年訪問安倍故鄉山口縣，但日、俄關係從未升溫，且自俄國二○二二年入侵烏克蘭以來更急劇惡化。根據克宮前述聲明，昭惠對普亭提到，「我想補充，即使在烏克蘭相關情勢開始具挑戰性後，我先生也一直希望與（普亭）你見面。遺憾的是，情勢使後續會面無法實現，他的生命也戛然而止」。

安倍二○二二年七月八日在街頭助選演說時遇襲喪生。他在美國總統川普第一任時，也與川普交好。

烏克蘭 普亭 日本 川普 安倍晉三 俄羅斯

延伸閱讀

安倍晉三遺孀訪俄 普亭接見贈花

普亭停火條件 要求西方書面承諾停止北約東擴、解除制裁

俄烏不見停火 學者憂：俄國認為打下去對俄軍有利

俄烏戰爭打不停 川普警告普亭在玩火

相關新聞

屈從大陸？被問南韓是否援台 李在明酸回：外星人入侵才會思考

南韓最大在野黨共同民主黨總統候選人李在明最近受訪時，被問到若中國大陸侵台，他是否會協助台灣時答道，「等外星人入侵地球時，...

怕了？香格里拉對話大陸未派防長 學者解讀陸方態度有「1用意」

香格里拉對話今天在新加坡展開，中國防長未出席。學者認為，美中之間的戰略對峙預料會持續增加，中方可能認為美中對於對話的期待...

普亭高規格接待安倍遺孀訪俄 日媒：想拉攏日本

多家日媒卅日報導，二○二二年七月遇刺身亡的日本前首相安倍晉三（下稱安倍），其遺孀安倍昭惠（下稱昭惠）訪問俄羅斯，廿九日在...

年度香格里拉對話開場 馬克宏：放棄烏克蘭對台構風險

年度的新加坡香格里拉對話（香會）自卅日至六月一日舉行。正巡訪亞洲的法國總統馬克宏及美國國防部長赫塞斯等全球領袖、外交官和...

加薩停火再現曙光？白宮：以色列已同意美版停火協議

白宮新聞祕書李維特廿九日在華府對媒體說，「我可以證實，美國總統中東特使威科夫與總統提出一份以色列支持的（加薩走廊）停火方...

馬斯克出走DOGE效率部 前員工看衰：部門很快會瓦解

美國總統川普廿九日在自創社群媒體真實社群寫道，「我將於（美東時間）明天（卅日）下午一時半（台灣時間卅一日凌晨一時半）在（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。