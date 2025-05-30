援助上百枚飛彈 國際組織披露北韓軍援俄國詳情

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
烏克蘭官員展示一枚不明飛彈的殘骸，該枚飛彈攻擊烏克蘭第二大城哈爾科夫，基輔相信飛彈是來自北韓。（路透）
烏克蘭官員展示一枚不明飛彈的殘骸，該枚飛彈攻擊烏克蘭第二大城哈爾科夫，基輔相信飛彈是來自北韓。（路透）

國際監督組織「多國制裁監督小組」（MSMT）29日發布最新報告，詳述平壤在烏克蘭戰爭爆發的3年期間，協助莫斯科「恐嚇」烏克蘭民眾的具體程度，包括在過去1年派遣1.4萬名士兵參戰，以及援助數百萬枚彈藥。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，MSMT由11個聯合國會員國所組成。在俄國迫使聯合國解散原本監督北韓制裁執行情形的小組後，11個聯合國成員共同組成MSMT。

儘管報告中的發現部分已為媒體所詳盡報導，如北韓派軍為俄國作戰，但報告臚列出俄國入侵烏克蘭以來，平壤運送武器的範圍與規模是如何地驚人。

北韓在2024年運送多達900萬發的火砲與彈藥，同年派遣1.1萬名士兵，今年初又加碼3000名士兵；還有火箭發射器、車輛、自走砲及其他重型火砲。此外，至少有100枚彈道飛彈射入烏克蘭境內，摧毀民用設施並攻擊基輔與札波羅熱（Zaporizhzhia）等人口密集區。

報告表示，「北韓與俄國間的非法合作，助長莫斯科加大對烏克蘭城市的飛彈攻擊力道，包括對關鍵民用基礎設施的精準打擊」。俄國則向北韓提供各種有價值的武器與科技，包括防空裝備、防空飛彈、電戰系統及提煉過的石油。

報告還說，莫斯科也提供平壤關於其彈道飛彈數據的回饋，協助北韓提升飛彈導引的精準度。這些行動「讓北韓奠定其軍事計畫，進一步發展彈道飛彈項目，而這些行動也違反多項聯合國安理會決議，同時讓北韓獲得現代戰爭的第一手經驗」。

報告表示其引用來自非營利組織「開源情報中心」（Open Source Centre, OSC）、「衝突軍備研究所」（Conflict Armament Researchj, CAR）等機構的資料，也指控俄國與北韓違反聯合國武器禁運，透過迴避制裁轉移武器與軍事裝備，兩國間的軍事合作「在可預見的未來仍會持續」。

CNN指出，西方國家愈來愈擔心俄國與北韓關係日益緊密帶來的長期戰略風險。近幾個月，美國警告俄國可能正準備移轉先進太空與衛星技術給北韓，作為援助烏克蘭戰爭的交換條件。

烏克蘭 彈道飛彈 北韓

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