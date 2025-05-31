年度香格里拉對話開場 馬克宏：放棄烏克蘭對台構風險

年度的新加坡香格里拉對話（香會）自卅日至六月一日舉行。正巡訪亞洲的法國總統馬克宏及美國國防部長赫塞斯等全球領袖、外交官和最高國防官員出席。卅日晚間由馬克宏的主題演講開場，他提醒美國及印太國家，若以放棄烏克蘭為代價，恐對台灣帶來風險。

馬克宏在前述演說中警告，若聽任俄羅斯在不受任何限制、任何約束或任何全球秩序的反對下，掌控烏克蘭部分領土，這將開創「先例」，對亞洲構成風險，屆時「台灣會發生什麼事？」一旦放棄烏克蘭，最終將在嚇阻任何中國侵台的可能衝突上，削弱美國的可信度。

馬克宏正巡訪亞洲，卅日於出席香會前在新加坡訪問時說，他四十八小時前才跟美國總統川普通話，當時川普顯露出不耐，然而「現在的問題是我們要做什麼？我們（歐洲人）是準備好了」。馬克宏還說，美國對俄羅斯和烏克蘭談判停火協議的因應作為，將是華府的「信用考驗」。

馬克宏演說內容觸及中國大陸愈來愈專斷的行為、俄烏戰爭對全球帶來的衝擊與亞洲衝突加劇，還有川普第二任宣布徵高關稅之舉正對美國亞洲盟友造成壓力等議題。

中國近六年來首度未派出國防部長出席，而是由解放軍國防大學代表團與會，引發關注。中國官媒中新社卅日引述不具名專家報導，無論什麼級別的人員出席都表明中方願與各方對話交流、增進友誼，「無需過度解讀」。

中國國防部發言人張曉剛廿九日在例行記者會宣布，解放軍國防大學代表團將參加在新加坡舉行的香格里拉對話（香會），間接證實大陸國防部長董軍不會出席。這是自二○一九年以來，大陸首次不派防長出席香會。二○一九年至去年的香會，除二○二○年、二○二一年受疫情影響會議取消外，均由大陸防長參會。

中新社報導，解放軍自二○○七年起連續派出代表團參加香會。參會層級也非固定，既有國防部長率團參會，也有解放軍副總參謀長帶隊，軍事科學院副院長也曾多次擔任中方代表團團長。

另一位不具名專家說，解放軍無論派出什麼規格的代表團參加香會都會引起關注，這也折射出大陸巨大的國際影響力。

反觀美國防長赫塞斯將首次以防長身分出席，預料將展現對印太的安全承諾。中新社引述不具名觀察家報導，赫塞斯也會提醒各國增加國防支出，因為美國的安全承諾不是「免費午餐」。