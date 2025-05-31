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加薩停火再現曙光？白宮：以色列已同意美版停火協議
白宮新聞祕書李維特廿九日在華府對媒體說，「我可以證實，美國總統中東特使威科夫與總統提出一份以色列支持的（加薩走廊）停火方案給（巴勒斯坦武裝團體）哈瑪斯。在交給哈瑪斯前，以色列已同意該案」；「我也可以證實，這些談判仍在繼續，我們希望加薩能停火，好讓我們能將所有人質送回家園」。
但李維特未詳述該案的內容。對以色列媒體報導，以色列總理內唐亞胡告訴遭扣留在加薩的人質家屬，已接受威科夫提出的協議，內唐亞胡辦公室則未證實。
紐約時報引述一位知情以色列官員報導，該協議的最初階段將包括六十天停火，以及人道援助透過聯合國運作的行動進入加薩。哈瑪斯則說，該停火方案的條件雖不符合其要求，但仍正進行檢視。
美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿九日報導，一位以色列官員說，提案內容包括要求哈瑪斯釋放十名倖存人質和十八具人質遺體，及停火六十天。
另根據哈瑪斯政治局成員奈姆在社群媒體臉書的發文，哈瑪斯指稱，最新的停火方案架構來自以色列，「並未回應我們（巴勒斯坦）人民任何要求，其中最重要的是停止戰爭和饑荒」。
一位哈瑪斯高官對ＣＮＮ說，該武裝團體將同意釋放人質並按美國提議停火六十天，但希望美方能保證就加薩永久停火的談判會繼續，哈瑪斯還希望由聯合國管道來運作人道援助，並希望以軍退回至三月二日以色列恢復軍事行動前的據點。
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