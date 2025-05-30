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昔挨轟屈從大陸 被問犯台是否伸援？南韓李在明：外星人入侵才思考

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昔挨轟屈從大陸 被問犯台是否伸援？南韓李在明：外星人入侵才思考

中央社／ 首爾30日綜合外電報導
南韓總統大選呼聲最高的共同民主黨總統候選人李在明；圖為李在明日前在首爾的競選活動發表演說。（美聯社）
南韓總統大選呼聲最高的共同民主黨總統候選人李在明；圖為李在明日前在首爾的競選活動發表演說。（美聯社）

南韓6月3日將舉行總統大選，最大在野黨共同民主黨的候選人李在明最近受訪時，被問及若中國武力犯台，他是否會協助台灣？李在明則回說，他要等外星人入侵地球時才會思考此事。

根據「時代雜誌」（TIME）昨天刊出的訪問內容，李在明被問到，如果台灣遭到中國攻擊，他是否會向台灣提供援助，李在明回答說：「等外星人入侵地球的時候，我會思考這個問題。」

時代雜誌指出，李在明過去一直以對中國友好著稱，但他在競選演說時，已減少了部分相關言論，以爭取中間選民支持。

至於美韓兩國同盟的議題，李在明先前對華府的立場較冷淡，這與共同民主黨的傳統立場相符。

但在這次南韓總統大選的競選期間，李在明對美國的立場變得較為正面，這不僅是因為美國總統川普（Donald Trump）。

韓國國民大學（Kookmin University）教授蘭科夫（Andrei Lankov）表示：「南韓是世界上最親美的國家之一。即使南韓左派領導階層不太熱衷於美國，公開對抗也不會得到公眾認可。」

李在明去年3月曾公開質疑南韓時任總統尹錫悅政府介入兩岸關係的必要性，稱「中國與台灣的問題跟我們有什麼關係」，遭執政黨大批屈從中國。

當時李在明在一處市場拜票並提到尹錫悅的外交政策，他批評政府「為何要刺激中國，就說聲『謝謝』，對台灣也說『謝謝』，這樣不就好了」，直言「中國跟台灣國內的問題變成怎樣，跟我們有什麼關係」。

這番言論引發執政黨國民力量強力砲轟，國民力量非常對策委員長韓東勳當時批評說，李在明的「謝謝」發言，再次證明了共同民主黨對中國的屈從態度。

美國 李在明

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