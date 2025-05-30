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以色列空襲…加薩醫生子女9死1重傷 義大利擬接倖存孩童治療

中央社／ 羅馬30日專電
以色列29日轟炸加薩南部後，濃煙升起。（美聯社）
以色列29日轟炸加薩南部後，濃煙升起。（美聯社）

以色列空襲造成一對加薩醫師夫婦的子女9死1重傷，震驚國際社會。義媒今天專訪這位母親，泣訴慘絕人寰悲劇；義國外長塔加尼表示，正試圖將這名倖存孩童接到義大利治療。

以色列在加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）的空襲，奪走兒科醫生那賈爾（Alaa Al-Najjar）的9名小孩，唯一倖存的11歲兒子亞當（Adam）也身受重傷。

義大利副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）昨天在國會表示，義大利積極投入加薩人道救援，已轉運170名加薩傷患到義大利治療，其中130人是孩童，「我們正在努力，將這位失去9個孩子醫生僅剩的小孩接到義大利」。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）今天刊出那賈爾專訪。她表示，5月23日下午，她正在醫院工作，傳出以色列空襲擊中她家那一帶的建築；她放下一切衝回家，同事攔阻她說這樣很危險，但她像瘋了一樣狂奔，因為她的丈夫跟10個小孩正在家中。

「我到達的時候，看到我家被夷為平地，我的孩子們慘遭殺害，被燒成焦炭，面目全非。我只認出我4歲的小瑞佛爾（Rival）。」那賈爾說，面對難以想像、無法描述的巨大痛苦，她當下立刻暈了過去。

除了11歲的亞當和她的醫生丈夫哈姆迪（Hamdi），其他9個小孩都在空襲中喪生。12歲的亞雅（Yahya）和6個月大的西德拉（Sidra）遺體仍埋在瓦礫之中。

哈姆迪現在加護病房，情況危急，已接受3次腦部手術，部分肺部切除；兒子亞當手臂重傷做了3次手術。陪伴那賈爾的姪女薩馬（Samah）表示：「那賈爾除了哭泣與祈禱，什麼也做不了。」

薩馬詳述每個孩子的名字與愛好，包括他們喜歡扮成蜘蛛人、做巧克力餅乾、玩芭比娃娃等。她請求媒體把這些故事寫出來，擔心她的表兄弟姊妹，變成加薩5萬4000名罹難者的「數字之一」。

「我們只想安全地生活。我們希望父親、母親和孩子們不再死去。」那賈爾期望全世界挺身而出，拯救加薩的孩子們。

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