南韓大選將近反陸情緒高漲 中餐館老闆焦慮：這種抗議前所未有

南韓總統大選將於6月3日舉行，隨著選情升溫，社會反中情緒高漲。中國駐南韓大使館昨天發布安全提醒，呼籲在韓中國公民密切關注當地形勢和治安狀況，與選舉和政治集會保持距離，不要發表政治言論。

中國駐韓使館30日發布「關於南韓大選及端午節假期安全提醒」，呼籲在韓公民密切關注南韓當地形勢和治安狀況，增強自我保護意識；了解和遵守南韓法律法規，與投票選舉和政治集會保持距離，不參與、不逗留、不觀望，不公開發表或轉發政治言論。

中國駐韓使館還呼籲公民，遠離軍事設施、機場等敏感場所，使用無人機和相機手機拍攝前，務必了解並遵守南韓有關法律規定，切勿違法違規；切實加強安全防範，遇到意外情況保持冷靜，及時報警並注意收集、保存證據，儘量避免發生言語或肢體衝突，確保自身安全，必要時透過法律手段應對。

韓聯社報導說，自從去年12月尹錫悅試圖宣布戒嚴令失敗以來，南韓部分勢力煽動反中情緒等事件接連發生，社會規模性的歧視言行有所加劇。

報導指出，近期，南韓京畿道地區接連有中國人因擅自拍攝戰機被抓獲，還發生中國人持凶器行兇案件，在韓中國人犯罪問題再次引發南韓社會高度關注。

據南華早報，隨著選戰在即，許多在韓中國人表示，他們正遭受著來自政治言論、社群媒體仇恨言論和街頭騷擾的歧視。這些針對中國人的歧視浪潮正螺旋上漲，令人不安。

「我在南韓生活了很久，但這種形式的抗議前所未有，」一名50多歲、在首爾經營中餐館的老闆擔憂地說，「現在每次上班，我都倍感焦慮」。