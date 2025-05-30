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安倍晉三遺孀訪俄 普亭接見贈花

中央社／ 東京30日綜合外電報導

俄羅斯克里姆林宮表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）昨天接見日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠。5個月前時任美國總統當選人川普也曾在佛羅里達州海湖俱樂部接待她。

法新社報導，現年62歲的安倍昭惠並非以官方身分訪問俄羅斯，而日本政府今天表示，當局並未就此行與安倍昭惠聯繫。日本與俄羅斯關係冷淡。

根據克里姆林宮昨天刊登的英文聲明，普亭表示，締結「我們兩國之間的和平條約」是安倍晉三的「夢想」。

普亭表示：「今非昔比，我們今天不會談論這個方面。」他向安倍昭惠送上鮮花，據報還讓她搭乘他的總統座車前往莫斯科大劇院（Bolshoi Theatre）欣賞芭蕾舞。

儘管普亭在2016年訪問安倍晉三故鄉山口縣，但日俄關係從未升溫，且自俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來急劇惡化。

安倍昭惠表示，她的丈夫與普亭見過不下27次。安倍昭惠去年9月也曾與印度總理莫迪（NarendraModi）會面。

克里姆林宮引述安倍昭惠的話說：「我想補充一點，即使在烏克蘭相關局勢開始具挑戰性後，我的丈夫也一直希望與您見面。遺憾的是，情勢使得後續的會面無法實現，他的生命戛然而止。」

安倍晉三2022年7月8日在街頭助選演說時遭槍擊喪生。他在美國總統川普首次執政時，也與對方關係密切，曾贈送他金色高爾夫球桿，但川普2023年承認一度忘記這根球桿放在何處。

蒲亭 安倍晉三 俄羅斯

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