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加拿大野火失控！兩省宣布進入緊急狀態 濃煙越界南下飄向美國

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
加拿大曼尼托巴省政府29日提供的新聞照片顯示，該省弗林弗倫鎮27日出現大規模野火，該地區數千人已撤離家園，曼省則宣布緊急狀態。歐新社
加拿大曼尼托巴省政府29日提供的新聞照片顯示，該省弗林弗倫鎮27日出現大規模野火，該地區數千人已撤離家園，曼省則宣布緊急狀態。歐新社

加拿大草原地區因數十起野火蔓延失控，相鄰的薩克其萬（Saskatchewan）與曼尼托巴（Manitoba）兩省相繼宣布進入緊急狀態，數千名居民被迫撤離家園。

紐約時報報導，加拿大野火季節通常在5月至9月之間最為活躍，但曼省本月稍早情勢就已相當嚴峻；該省西部一個小鎮發生野火，有2人在尚未來得及撤離前被困，最終不幸罹難。

曼省省長吉紐（Wab Kinew）28日發布緊急命令，薩省省長莫伊（Scott Moe）則於29日做出相同的決定。緊急命令將至少維持30天，使公共安全官員能更迅速地調動資源，並向其他省份尋求支援。

薩省北部唯一片擁有多個原住民族保留地的鄉村地區，已有15個社區進行疏散。卑詩省（British Columbia）和新斯科細亞省（Nova Scotia）已派員投入協助撲滅薩省野火，但天氣預報顯示，目前尚無急需降雨的跡象，加上夜間氣溫偏高和預期出現的強風，可能將加劇火勢的蔓延。

莫伊在記者會上表示，「我確實擔心，隨著接下來的天氣，情況會惡化」。

曼省北部和東部地區野火肆虐，約1.7萬居民接到疏散命令。吉紐宣布進入緊急狀態時，呼籲居民務必聽從官方警告，如有可能，應前往省會溫尼伯（Winnipeg）等城市地區，以獲得臨時住所和緊急援助。

他在記者會上指出：「這將是曼尼托巴省多數人記憶中所經歷過規模最大的撤離行動。」並補充說，鑑於此次行動「規模龐大」，加拿大軍方將提供支援，包括安排緊急航班。

BBC報導，野火產生的煙霧已開始越過美加邊界向南蔓延，引發空氣品質警報，預計30日將抵達美國明尼蘇達州的明尼阿波利斯、密西根州的底特律、威斯康辛州的綠灣和芝加哥。曼省弗林弗倫鎮（Flin Flon）接到疏散命令，鎮民阿勒塔（Elsaida Alerta）告訴CBC新聞，她在收拾行李準備離開時「差點喘不過氣」。

阿勒塔表示：「整個小鎮現在都被濃煙籠罩，大家真的有點慌了。」

野火 命令 加拿大

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