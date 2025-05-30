墨西哥5名樂手疑遭販毒集團殺害 警方逮捕9名嫌犯
墨西哥執法當局今天表示，5名墨西哥樂手受僱在治安不佳的東北部城市舉辦音樂會後，上週末失蹤，疑似遭到毒販殺害。執法當局目前已逮捕9名可能涉案的販毒集團成員。
法新社報導，檢察官巴利歐斯（Irving Barrios）在記者會上表示，涉嫌殺害這些樂手的9名販毒集團成員已遭逮捕。
記者會舉行前數小時，執法官員在搜尋過程中發現5具屍體，他們是當地一個名為「難民」（Fugitivo）的樂團成員。
據報樂手家屬收到贖金要求。這些樂手年齡在20至40歲之間，他們最後一次露面是在25日，地點是靠近美國邊境的塔茅利巴斯州（Tamaulipas）雷諾薩（Reynosa）。
家屬表示，這些樂手受雇演出一場音樂會，但抵達後發現空無一人。家屬曾表達抗議並要求當局採取行動。
巴利歐斯說，調查人員利用監視器影像與手機定位追蹤來確定這些樂手的行蹤。
巴利歐斯表示，據信樂手們是在25日晚上乘車前往一個私人活動時遭綁架。
他說：「執法部門已逮捕9名涉嫌人，據信他們是毒販海灣集團（Gulf Cartel）成員」。
巴利歐斯說，警方查獲9支槍與2輛汽車。
塔茅利巴斯州被認為是墨西哥最危險的州之一，當地除了毒品與移民販運集團，還有敲詐勒索等其他犯罪組織成員。
墨西哥樂手以前就成為犯罪集團的目標，犯罪集團雇用他們創作與演唱頌揚其領袖功績的歌曲。
自2006年以來，犯罪暴力已在墨西哥奪走超過48萬人性命，約12萬人失蹤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言