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墨西哥5名樂手疑遭販毒集團殺害 警方逮捕9名嫌犯

中央社／ 墨西哥維多利亞城29日綜合外電報導

墨西哥執法當局今天表示，5名墨西哥樂手受僱在治安不佳的東北部城市舉辦音樂會後，上週末失蹤，疑似遭到毒販殺害。執法當局目前已逮捕9名可能涉案的販毒集團成員。

法新社報導，檢察官巴利歐斯（Irving Barrios）在記者會上表示，涉嫌殺害這些樂手的9名販毒集團成員已遭逮捕。

記者會舉行前數小時，執法官員在搜尋過程中發現5具屍體，他們是當地一個名為「難民」（Fugitivo）的樂團成員。

據報樂手家屬收到贖金要求。這些樂手年齡在20至40歲之間，他們最後一次露面是在25日，地點是靠近美國邊境的塔茅利巴斯州（Tamaulipas）雷諾薩（Reynosa）。

家屬表示，這些樂手受雇演出一場音樂會，但抵達後發現空無一人。家屬曾表達抗議並要求當局採取行動。

巴利歐斯說，調查人員利用監視器影像與手機定位追蹤來確定這些樂手的行蹤。

巴利歐斯表示，據信樂手們是在25日晚上乘車前往一個私人活動時遭綁架。

他說：「執法部門已逮捕9名涉嫌人，據信他們是毒販海灣集團（Gulf Cartel）成員」。

巴利歐斯說，警方查獲9支槍與2輛汽車。

塔茅利巴斯州被認為是墨西哥最危險的州之一，當地除了毒品與移民販運集團，還有敲詐勒索等其他犯罪組織成員。

墨西哥樂手以前就成為犯罪集團的目標，犯罪集團雇用他們創作與演唱頌揚其領袖功績的歌曲。

自2006年以來，犯罪暴力已在墨西哥奪走超過48萬人性命，約12萬人失蹤。

墨西哥

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