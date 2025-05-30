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台男在韓拍攝國情院大樓 警方以現行犯逮捕

中央社／ 首爾30日專電
圖為首爾市區。圖／新華社資料照
圖為首爾市區。圖／新華社資料照

一名30多歲台灣籍男子29日因拍攝韓國國家情報院大樓，違反當地軍事基地暨軍事設施保護法，遭警方以現行犯逮捕。

首爾警察廳產業技術安保搜查隊表示，這名男子29日中午12時30分左右，在韓國國情院正門附近以手機拍攝大樓內部，遭人檢舉後被捕。

據韓媒News1報導，男子在接受警方調查時，聲稱自己對歷史很有興趣，當時是為了拍攝國情院附近的獻仁陵。獻仁陵為朝鮮太宗與純祖陵墓的合稱，與國情院同樣位於首爾市瑞草區內谷洞，被列為世界文化遺產

因男子在國情院入口處徘徊許久，警方正在鑑識男子的手機，確認是否有涉及國家安保的罪嫌，並考慮是否聲請拘留令。

韓國近期發生多起中國人非法拍攝韓國軍事基地等敏感設施的案件，引發社會關注。不久前2名台灣人因非法進入美軍烏山基地航空展拍攝被捕，目前仍遭拘留調查。

首爾 世界文化遺產

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