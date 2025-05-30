台日觀光高峰論壇 觀光逆差問題成焦點

第16屆台日觀光高峰論壇在日本鳥取縣舉辦，相較於台灣人愛赴日本旅遊，日本人的出國意願卻不高，台灣與日本存在的嚴重「觀光逆差」問題成為焦點。交通部觀光署長周永暉表示，以目前成長趨勢來看，今年日本人赴台灣觀光的人數一定會超越去年，將從多方面攬客。

2024年，台灣人最愛去的國家依舊以日本居冠，赴日旅遊人數超過600萬人次，但日本赴台旅遊人次卻僅有約131萬人次，雙方存在嚴重的觀光逆差。

周永暉29日在歡迎晚宴受訪表示，以目前的成長速度來看，「至少比去年超過30多萬（來台人次）是沒有問題」。日本人出國旅遊已經回復到疫情前的6成，希望能夠趕快恢復到8成、9成。至於旅遊目的地，日本人並非不想去台灣，而是目前日本國旅的市場尚能滿足需求，加上日圓匯率確實是一個很大的挑戰。

要如何吸引日本旅客，他指出，未來希望透過團客優惠，以及修學旅行等方向著手，也會再舉辦台日32個同名車站的相關活動，來吸引鐵道迷。另一方面也會積極推動郵輪旅遊，除了關西大阪港之外，神戶港也是重點之一，搭配Flight Cruise整合套餐，也就是一趟飛機加上一趟郵輪，提供旅客更多的體驗，將是觀光署後續推動重點。

台灣觀光協會會長簡余晏表示，其實不用糾結於觀光人數，重點是希望來過台灣旅遊的人，能夠愛上台灣，台灣對自己觀光業有信心。台灣觀光界正在面臨蛻變，未來10年是全球觀光最重要的時刻，台灣也不會缺席。

台灣虎航開航桃園-米子（鳥取）29日首航。台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭在米子鬼太郎機場舉行的典禮上致詞表示，虎航是最受台灣年輕一代歡迎的航空公司，成立以來已經有近300萬的載客人數。看著虎航的業績成長，相信這個航線未來一定可以創造台灣和日本天空更大的商機。

台灣虎航董事長黃世惠受訪表示，台灣虎航目前飛日本有22個航點，山陰地方是第一個航點，象徵台灣虎航在日本的版圖將更為完整。長輩會喜歡鳥取縣，因為有美食、溫泉，年輕人也會喜歡，因為有豐富的動漫文化，「我們對這一條航線非常的有信心，目前一週只有兩班，但我相信在不久的將來，應該會有增班的需求」。

她也坦承，從日本過去台灣的航班，「（人數）老實講確實是不夠平衡」，但虎航在山陰地方開拓第一個航點後，周邊民眾未來要去台灣不用捨近求遠，可以從鳥取直飛，因此在Inbound（日本人赴台）的比例上，比起其他航線表現應該不會太差。

米子市長伊木隆司受訪表示，相較於日本各地出現觀光公害（overtourism）的情況，「我們這一帶目前還沒有發生這種情況，住宿費高漲的問題也尚未出現，我想對旅客來說是個友善的地方」。

他表示，米子市即使是觀光客較多的年度，大約也只有3萬人左右，並不算很多，當中台灣人大約佔一半，其他還有韓國人、香港人等。過去沒有直飛航班，有些台灣旅客會從其他地方利用各種方式過來。旅館業者也反映，台灣旅客正在增加，隨著直航開通，希望能有更多台灣旅客造訪。