白宮：川普政府提加薩停火方案 獲以色列同意

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

白宮今天表示，以色列已接受美國總統川普（Donald Trump）的加薩停火方案，同時與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）的談判仍在「繼續」。

法新社報導，哈瑪斯稍早曾表示，正在研究川普中東特使魏科夫（Steve Witkoff）提出的一項新協議，以色列方面未立即確認。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示：「我可以證實，特使魏科夫及總統提出一份以色列支持的停火方案給哈瑪斯。在交給哈瑪斯前，以色列已經同意該方案。」

李威特還對記者說：「我也可以證實，這些談判仍在繼續，我們希望加薩（Gaza）能夠停火，好讓我們能夠把所有（以色列）人質送回家園。」

針對沙烏地阿拉伯及以色列媒體披露，雙方已達成60天停火協議及川普準備宣布相關消息，李威特則拒絕證實。

另一方面，根據路透社引述以色列媒體的報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也已告訴人質家屬，以色列接受魏科夫提出的新停火方案。

哈瑪斯2023年突襲以色列並擄走多名人質，以色列旋即對哈瑪斯控制的加薩發動攻擊，掀起戰爭。

川普 哈瑪斯 以色列

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