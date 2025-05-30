魯比歐：美將撤銷陸留學生簽證 尤其是「關鍵領域」

美國國務卿魯比歐廿八日宣布，美國國務院將與國土安全部合作，大力撤銷部分中國大陸留美學生的簽證，包含與中共有關聯的中國學生，但國務院未詳述時日，也未說明具體的撤銷條件。

紐約時報報導，這項缺乏明確範圍的命令，將讓約廿七點五萬名在美國的中國學生不安。

根據美國國務院廿八日的新聞稿，美國新的簽證政策應以美國為優先，而非中國；在美國總統川普領導下，國務院將與國土安全部合作，積極撤銷若干中國學生的簽證，包括就讀關鍵領域的中國學生。魯比歐並未說明何謂關鍵領域，紐時說，這個表述很可能指物理科學研究。

國務院也將修改申請簽證的條件，以加強審查未來來自中國和香港的簽證申請。

川普政府此舉預料將衝擊廿七點五萬名中國學生，還有教授和大學行政人員，而美國大學和研究室長期受惠於來自中國和其他國家的人才，許多大學也仰賴國際學生的高額學費作為收入。

對於國務院這項宣布，衛斯理安大學校長羅斯表示：「我認為這是非常錯誤、適得其反的做法，是在搬起石頭砸自己的腳。」

到目前為止，大多數中共官員家屬都可以在美國大學留學。近幾十年來，許多中共高層把子女送到美國大學讀書。二○一○年代初，大陸領導人習近平曾讓女兒習明澤使用化名在哈佛大學就讀，哈佛管理人員和部分教授知道她的身份。大約同一時期，現被關押在大陸監獄的前政治局委員薄熙來兒子薄瓜瓜，在哈佛大學獲得碩士學位，並進入哥倫比亞大學法學院就讀。

二○二○年，川普政府官員決定試圖取消與中國軍方大學有直接聯繫的數千名中國研究生和研究人員簽證。這是美國政府首次禁止特定類別的中國學生進入美國大學。

美國國務院去年發布報告說，在二○二四學年，在美國高教機構註冊的一百一十多萬國際學生中，中國學生位居第二，約有二十七點五萬人，僅次於印度的卅三萬人。中國學生數量比上一學年下降百分之四，印度學生數量則激增百分之廿三。

另外，魯比歐廿八日在社群媒體Ｘ發文，宣布對審查美國公民發言的外籍人士或外國官員，將採取新的簽證政策，以限制他們入境美國。

美國威脅取消陸生簽證，中國外交部發言人毛寧廿九日在例行記者會表示，中方堅決反對，已向美方交涉。她說，美方以意識形態和國安為藉口，無理取消中國留學生簽證，嚴重損害這些學生的合法權益，干擾兩國正常的人文交流。

毛寧強調，美方此一政治性、歧視性做法，戳穿美國一貫標榜的所謂自由開放謊言，只會進一步損害其自身、國際形象和國家信譽。

至於美方此舉會否對包括中、美貿易的其他中美關係領域產生進一步影響？毛寧表示，中方立場一貫，希望美方能與中方相向而行，能多做有利中美關係健康穩定、可持續發展之事。