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加薩民防機構：以軍攻擊釀44死 其中一戶遇襲奪23命

中央社／ 加薩巿29日綜合外電報導
加薩走廊民防機構表示，今天已有44人命喪以色列發動的攻擊，其中加薩走廊中部一間房屋受襲擊奪走23條人命。圖／法新社
加薩走廊民防機構表示，今天已有44人命喪以色列發動的攻擊，其中加薩走廊中部一間房屋受襲擊奪走23條人命。圖／法新社

加薩走廊民防機構表示，今天已有44人命喪以色列發動的攻擊，其中加薩走廊中部一間房屋受襲擊奪走23條人命。

加薩走廊（Gaza Strip）民防機構高層穆哈伊爾（Mohammad al-Mughayyir）告訴法新社：「已有44人命喪以色列對加薩走廊的襲擊。」

他還說：「以色列打擊加薩中部布賴吉（al-Bureij）難民營以東的科芮納維（Qreinawi）家族住宅，造成23人死亡。」

穆哈伊爾也通報，「以軍今天上午在加薩走廊南部莫拉格軸（Morag axis）美國援助中心附近開火，造成兩人死亡、數人受傷」。

法新社針對布賴吉遇襲和美國援助中心槍擊事件進行詢問，以色列軍方則指出，正在展開調查。

這座援助中心由美國支持的組織營運，是加薩走廊援助物資發放新計畫的一環。以色列聲稱，這計畫是為了不讓物資落入巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）之手，然而此舉已經招致聯合國及歐洲聯盟批評。

法新社於布賴吉拍到的畫面可以看到，有巴勒斯坦民眾在一處遭到摧毀建築瓦礫堆中翻找搜尋著。

美國 巴勒斯坦 哈瑪斯 加薩走廊 以色列

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