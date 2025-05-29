快訊

爭取美國特殊待遇！外交部次長喊「有信心達成協議」 盼關稅低於10%

多數人都洗錯了？專家建議「早上洗澡」原因曝光 養成1習慣更健康

醫療本業賠錢前10名！台大癌醫、和信治療醫院上榜 醫嘆治一個賠一個

菲律賓：南海合法例行性活動 大陸無權反對或干預

中央社／ 馬尼拉29日綜合外電報導
菲律賓外交部今天表示，中國無權反對或干預馬尼拉在南海的合法和例行性活動。圖／路透社
菲律賓外交部今天表示，中國無權反對或干預馬尼拉在南海的合法和例行性活動。圖／路透社

菲律賓外交部今天表示，中國無權反對或干預馬尼拉在南海的合法和例行性活動。

路透社報導，菲律賓外交部說，該部也「拒絕並且駁斥」中國駐馬尼拉大使館近日關於北京對南沙群島擁有「無可爭辯主權」的聲明。

南沙群島的主權爭議主要涉及菲律賓、中國、馬來西亞、越南和台灣，這五方合計在南沙群島的礁、岩、人工和天然島嶼等數十個地物上設有實質存在。中國在當地所建的人工島上設有機場跑道、雷達站、港口和飛彈系統等。

菲律賓外交部發言人達沙（Teresita Daza）在聲明中指出：「我們敦促中國尊重菲律賓的主權和管轄權，即使我們持續尋求透過和平和合法途徑來處理分歧和海上情勢。」

她說：「菲律賓顯然有權在這些地物及其周邊地區進行例行的海上行動和科學研究，並將持續這麼做…中國無權反對，更遑論干涉這些合法且例行的活動。」

馬尼拉 菲律賓 南沙群島

延伸閱讀

路透：共軍2架轟6轟炸機 5月中旬在西沙群島降落

陸在台灣以東海域設浮標 陸外交部：符合中國國內法和國際法

碩天「無擔保轉換公司債」 受理競拍

日本躲不掉南海海槽大震！恐致富士山噴發 教授：將瞬間退回江戶時代

相關新聞

美國、卡達與土耳其共組財團 敘利亞簽能源協議助重建

敘利亞尋求恢復其備受戰爭摧殘的電力產業，今天與卡達、美國和土耳其公司共組的財團簽署投資額70億美元的能源協議

加薩民防機構：以軍攻擊釀44死 其中一戶遇襲奪23命

加薩走廊民防機構表示，今天已有44人命喪以色列發動的攻擊，其中加薩走廊中部一間房屋受襲擊奪走23條人命

俄艦再現蹤英國水域 英海軍出動數艘艦艇直升機監控

英國海軍今天表示，近日有數艘俄羅斯船艦現蹤英國水域，包括一艘間諜船和一艘匿蹤護衛艦，英方出動數艘艦艇及直升機伴隨監控

菲律賓：南海合法例行性活動 大陸無權反對或干預

菲律賓外交部今天表示，中國無權反對或干預馬尼拉在南海的合法和例行性活動...

南韓總統大選事前投票首日 投票率19.58%創新高

韓國29、30日兩天舉行總統大選事前投票，今天首日結束後投票率已達到19.58%，創下事前投票實行以來同時間點的最高紀錄...

國際緊張局勢恐升溫 以色列：約旦河西岸增建22個屯墾區

以色列今天宣布在占領的約旦河西岸設置22個新屯墾區。以色列與國際社會的關係早已因為加薩走廊戰爭而壓力沉重，緊張關係有因此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。