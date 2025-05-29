菲律賓：南海合法例行性活動 大陸無權反對或干預

菲律賓外交部今天表示，中國無權反對或干預馬尼拉在南海的合法和例行性活動。

路透社報導，菲律賓外交部說，該部也「拒絕並且駁斥」中國駐馬尼拉大使館近日關於北京對南沙群島擁有「無可爭辯主權」的聲明。

南沙群島的主權爭議主要涉及菲律賓、中國、馬來西亞、越南和台灣，這五方合計在南沙群島的礁、岩、人工和天然島嶼等數十個地物上設有實質存在。中國在當地所建的人工島上設有機場跑道、雷達站、港口和飛彈系統等。

菲律賓外交部發言人達沙（Teresita Daza）在聲明中指出：「我們敦促中國尊重菲律賓的主權和管轄權，即使我們持續尋求透過和平和合法途徑來處理分歧和海上情勢。」

她說：「菲律賓顯然有權在這些地物及其周邊地區進行例行的海上行動和科學研究，並將持續這麼做…中國無權反對，更遑論干涉這些合法且例行的活動。」