南韓總統大選事前投票首日 投票率19.58%創新高
韓國29、30日兩天舉行總統大選事前投票，今天首日結束後投票率已達到19.58%，創下事前投票實行以來同時間點的最高紀錄，但屬於保守黨票倉的大邱、慶北地區投票率較低。
據韓國中央選舉管理委員會統計，今天上午6時至傍晚6時為止，4439萬1871名選民中已有869萬1711人完成投票，投票率19.58%，較2022年的上屆總統大選事前投票首日投票率17.57%高出2.01個百分點。
若按照目前趨勢，本屆總統大選投票率可能超過上屆大選的投票率（36.93%）。但也有意見認為，選民可能只是將投票時間提前，不代表整體投票率都會提高。
以地區區分，一向被視為進步派票倉的湖南地區投票率在全國各地中最高，全羅南道（34.96%）、全羅北道（32.69%）、光州（32.1%）投票率都在3成以上，且都較上屆選舉事前投票首日投票率上升。
被視為保守派票倉的大邱（13.42%）、慶尚北道（16.92%）今天投票率均低於20%。大邱投票率較上屆大選事前投票首日上升2.01個百分點，慶尚北道則下降4.07個百分點。
人口最多的首都圈地區投票率也都在30%以下，包括首爾19.13%、仁川18.4%、京畿道18.24%，但都較上屆選舉上升。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言