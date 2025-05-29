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南韓總統大選事前投票首日 投票率19.58%創新高

中央社／ 首爾29日專電
南韓29、30日兩天舉行總統大選事前投票，今天首日結束後投票率已達到19.58%，創下事前投票實行以來同時間點的最高紀錄。圖為首爾市內一處事前投票所。圖／中央社
南韓29、30日兩天舉行總統大選事前投票，今天首日結束後投票率已達到19.58%，創下事前投票實行以來同時間點的最高紀錄。圖為首爾市內一處事前投票所。圖／中央社

韓國29、30日兩天舉行總統大選事前投票，今天首日結束後投票率已達到19.58%，創下事前投票實行以來同時間點的最高紀錄，但屬於保守黨票倉的大邱、慶北地區投票率較低。

據韓國中央選舉管理委員會統計，今天上午6時至傍晚6時為止，4439萬1871名選民中已有869萬1711人完成投票，投票率19.58%，較2022年的上屆總統大選事前投票首日投票率17.57%高出2.01個百分點。

若按照目前趨勢，本屆總統大選投票率可能超過上屆大選的投票率（36.93%）。但也有意見認為，選民可能只是將投票時間提前，不代表整體投票率都會提高。

以地區區分，一向被視為進步派票倉的湖南地區投票率在全國各地中最高，全羅南道（34.96%）、全羅北道（32.69%）、光州（32.1%）投票率都在3成以上，且都較上屆選舉事前投票首日投票率上升。

被視為保守派票倉的大邱（13.42%）、慶尚北道（16.92%）今天投票率均低於20%。大邱投票率較上屆大選事前投票首日上升2.01個百分點，慶尚北道則下降4.07個百分點。

人口最多的首都圈地區投票率也都在30%以下，包括首爾19.13%、仁川18.4%、京畿道18.24%，但都較上屆選舉上升。

首爾 投票率 大選 南韓

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