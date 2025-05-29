黑煙竄天！南韓軍機「僅起飛7分鐘」墜毀山中 機上4人全罹難

南韓海軍表示，1架乘載4名機組人員的海軍P-3C反潛巡邏機在29日的訓練飛行中墜毀，警方證實機上4人罹難。

南韓海軍聲明指出，這架P-3C巡邏機於當地時間13時43分（台灣時間12時43分）由東南部浦項空軍基地起飛進行訓練，隨後因不明原因墜毀。

韓聯社表示，飛機起飛約7分鐘後墜毀於浦項市附近一處山林。警方則說已在現場找到4名機組員的遺體，部分遺體因飛機起火嚴重受損，罹難者包含1名少校飛行員、1名上尉與2名士官。

據中央日報報導，多名事故現場附近的居民向消防部門表示，當時看到飛機墜毀與爆炸聲傳出，還看到冒出黑煙。墜機還引發森林火災，消防單位出動17輛消防車、2架直升機及40人滅火，現場一度因大火而為黑煙壟罩。

포항 남구 군용 비행기 추락...



탑승 인원 4명 추정...



[행정안전부 중앙재난안전상황실]



< 경북 포항 남구, 군용 비행기 추락 발생 >

◇ 발생개요 : 5.29.(목) 13:50경 경북 포항시 남구 동해면 신정리 387-1 군용 비행기 추락 발생

※ 해군 P-3C 해상초계기 / 산불로 연소 확대 중

◇… pic.twitter.com/kPRXYQjqjJ — web3devilder (@web3devilder) 2025年5月29日