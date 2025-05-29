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黑煙竄天！南韓軍機「僅起飛7分鐘」墜毀山中 機上4人全罹難

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
消防人員與軍方29日在事故地點附近救援。美聯社
消防人員與軍方29日在事故地點附近救援。美聯社

南韓海軍表示，1架乘載4名機組人員的海軍P-3C反潛巡邏機在29日的訓練飛行中墜毀，警方證實機上4人罹難。

南韓海軍聲明指出，這架P-3C巡邏機於當地時間13時43分（台灣時間12時43分）由東南部浦項空軍基地起飛進行訓練，隨後因不明原因墜毀。

韓聯社表示，飛機起飛約7分鐘後墜毀於浦項市附近一處山林。警方則說已在現場找到4名機組員的遺體，部分遺體因飛機起火嚴重受損，罹難者包含1名少校飛行員、1名上尉與2名士官。

據中央日報報導，多名事故現場附近的居民向消防部門表示，當時看到飛機墜毀與爆炸聲傳出，還看到冒出黑煙。墜機還引發森林火災，消防單位出動17輛消防車、2架直升機及40人滅火，現場一度因大火而為黑煙壟罩。

目前海軍已成立小組調查事故原因。軍方指出，該款巡邏機有別於戰鬥機，不具備自動彈射逃生裝置。P-3C用為反潛巡邏、監視及海上作戰主力機種，目前部署共8架，分別在浦項及濟州海軍部隊服役。

南韓海軍1架P-3C墜毀於浦項附近一處山林，引發森林火災。法新社
南韓海軍1架P-3C墜毀於浦項附近一處山林，引發森林火災。法新社
隨著P-3C墜毀，當地山林冒出陣陣濃煙。路透
隨著P-3C墜毀，當地山林冒出陣陣濃煙。路透

空軍 海軍 南韓

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