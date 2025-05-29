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國際緊張局勢恐升溫 以色列：約旦河西岸增建22個屯墾區

中央社／ 耶路撒冷29日綜合外電報導
以色列今天宣布在占領的約旦河西岸設置22個新屯墾區。以色列與國際社會的關係早已因為加薩走廊戰爭而壓力沉重，緊張關係有因此進一步升高的風險。圖／法新社
以色列今天宣布在占領的約旦河西岸設置22個新屯墾區。以色列與國際社會的關係早已因為加薩走廊戰爭而壓力沉重，緊張關係有因此進一步升高的風險。圖／法新社

以色列今天宣布在占領的約旦河西岸設置22個新屯墾區。以色列與國際社會的關係早已因為加薩走廊戰爭而壓力沉重，緊張關係有因此進一步升高的風險。

法新社報導，聯合國根據國際法，經常宣告約旦河西岸（West Bank）的以色列屯墾區為非法，屯墾區更被認為是推動以色列和巴勒斯坦持久和平上一大障礙。

以色列安全內閣作出的這項增建屯墾區決定由極右派財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）和國防部長卡茲（Israel Katz）宣布。史莫特里奇本身就是屯墾民；卡茲則負責屯墾區的管理。

史莫特里奇在X平台上發文表示：「我們作出開發屯墾區的歷史性決定：在猶狄亞（Judea）和撒馬利亞（Samaria）建立22個新社區、恢復撒馬利亞北部屯墾區，並且強化以色列國東部軸線。」猶狄亞和撒馬利亞是以色列對其管制的約旦河西岸地區的正式名稱。

他在發文中強調：「下一步：主權！」

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）所屬的右翼聯合黨（Likud Party）在加密通訊軟體Telegram上的聲明，用「一個世代僅見的決定」形容這項決定，並說史莫特里奇和卡茲主導此一倡議。

聲明提到：「這項決定也包括沿著與約旦接壤的東部邊境建立4個社區，這是強化以色列東部骨幹、國家安全和從戰略上掌控此區的一環。」

聯合黨並公布地圖，標示22個屯墾區的分布情況。

約旦 巴勒斯坦 加薩走廊 以色列 X

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