「鍵盤成戰爭武器」英國擬提升網路防衛 增加對俄中攻勢

英國擬於下週發布「戰略防衛檢討」（SDR），揭示英國國防改革方向。國防部近日已釋出訊息，網路科技、人工智慧、自主和無人系統在安全防衛領域的應用勢必提升。國防大臣希利更向媒體透露，英國將加強對俄羅斯、中國的網路攻勢。

希利（John Healey）28日視導位於英格蘭西南部科伸姆鎮（Corsham）的英國國防部資通訊科技和防衛作戰重鎮，其中包括軍方的全球任務安全控制中心（GOSCC），期間軍方高層指出，英國國防部近兩年遭遇多達9萬起源頭與外國政府有關的網路攻擊，數量較前兩年翻倍。

俄羅斯、中國、伊朗等國近年被控對英國加大網攻力道，且背後往往有國家力量支持。英國「泰晤士報」（The Times）報導，希利28日表示，國際間的網路戰持續發生且有越演越烈趨勢，這意味英國必須加強相關防衛能力。

回應媒體詢問，這是否也意味英國將加強對俄羅斯、中國這類國家的網路攻勢，希利答「是」。

他並指出，擴大、調整後的英國網路司令部將協調指揮相關行動，涵蓋防禦與攻擊。報導舉例，這可包括先發制人駭入敵方電腦系統，以阻斷敵方運用飛彈、無人機等武器發動的常規攻擊，或者在網路散布極具破壞力的假訊息。

國防部另預告，除了整合更多跨軍種、跨情報安全機關的資通訊作戰能力，新的英國網路司令部另將結合各電子作戰（EW）單位，聯合提升英國在相關領域的戰力，包括打擊敵方的指揮管制系統。

「泰晤士報」指出，這是首次有英國政府高階官員如此明確表達英國對其他國家在網路領域發動攻擊。英國軍方領導層不特別避諱談論對伊斯蘭國（Islamic State, IS）等恐怖主義組織發動的網路戰攻勢，但文職政府官員從未證實英國對另一個國家執行網攻。

希利並表示，「鍵盤如今已是戰爭武器，而我們正在回應這個現象」。他強調，網路戰能力攸關一國軍隊未來是否能在各類衝突中勝出；同樣重要的還有創新能力與速度，這在烏克蘭戰爭已顯而易見。

涵蓋守勢與攻勢的網路防衛作戰也可見於目前正穿越紅海、數週後將進入印太區域水域的英國航空母艦打擊群。

在中東地區，打擊群面臨的不僅有受伊朗支持的激進組織發動的飛彈和無人機攻擊威脅，還有發生頻率更高的網路攻擊。打擊群4月下旬自英格蘭啟程前，曾就可能出現的網路作戰情境進行桌上模擬演習。

「泰晤士報」報導，GOSCC不僅全天候監測英國航艦打擊群的資通訊和電子系統，也忙於應對英國國防部遭遇的其他與航艦打擊群無關的大量網路攻擊。若不區分攻擊來源，英國國防部每月遭遇的網路攻擊可多達1萬1500起，其中多數可被國防部建置的系統自動攔截。

除了來自外部的威脅，英國國防部也須應對源自內部的威脅，包括將高機密文件傳送至未經授權位址的罕見情況。一旦出現類似情形，系統會自動發送警示。

國防部另預告，英國將投入超過10億英鎊（逾新台幣400億元），建置新的戰場目標鎖定數位系統。根據報導，這個新系統將增進地面部隊對敵方在空中及太空領域間諜活動的掌握，從敵方視角瞭解敵軍可「看見」什麼。