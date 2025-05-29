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美將積極撤銷陸學生簽證 陸外交部：戳穿美國「自由開放」謊言

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部發言人毛寧。路透
大陸外交部發言人毛寧。路透

美國國務卿魯比歐28日宣布將「積極撤銷」中國學生簽證，並且鎖定與中國共產黨有關聯或關鍵領域學生。大陸外交部發言人毛寧29日對此表示，這一政治性、歧視性做法戳穿了美國一貫標榜的所謂「自由開放」謊言。她提到「中方對此堅決反對，已向美方提出交涉。」

毛寧29日主持大陸外交部例行記者會。有記者就美國決定取消中國留學生簽證一事提問。

毛寧表示，美方以意識形態和國家安全為藉口，無理取消中國大陸留學生簽證，嚴重損害中國留學生的合法權益，干擾兩國正常人文交流。中方對此堅決反對，已向美方提出交涉。美方這一政治性、歧視性做法戳穿了美國一貫標榜的所謂「自由開放」謊言，只會進一步損害美國的自身國際形象和國家信譽。

魯比歐於當地時間28日晚間宣布，將「積極撤銷」中國大陸學生簽證，適用背景涉及中國共產黨或關鍵領域就讀者。他補充，美方正在修改簽證標準，以「加強審查」包含香港在內所有來自中國大陸的申請。

紐約時報指出，雖然魯比歐並未明確指出哪些「關鍵領域」，但這項描述很可能是指物理科學等領域的研究。美國官員近年對大陸政府招募受美國訓練的科學家表達關切，儘管目前尚無證據顯示有大量這類科學家為大陸工作。

美國 簽證 留學生 毛寧

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