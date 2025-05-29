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太魯閣號案禍首李義祥肇逃無罪變有罪 審判長曝理由

以強硬派形象聞名！哈瑪斯領袖曾多次躲過暗殺 傳遭以軍擊斃

中央社／ 加薩28日綜合外電報導
加薩建築物在以色列轟炸期間受損。圖／法新社
加薩建築物在以色列轟炸期間受損。圖／法新社

以色列總理內唐亞胡今天聲稱以軍已擊斃行蹤不定的哈瑪斯領袖穆罕默德．辛瓦（Mohammed Sinwar）；多年來，辛瓦一直名列以色列頭號通緝名單。

路透社報導，辛瓦的兄長亞雅．辛瓦（Yahya Sinwar）2024年在戰鬥中身亡後，辛瓦被提拔為巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）高層，後來成為哈瑪斯在加薩走廊的領袖。亞雅策劃2023年10月對以色列的攻擊，引發加薩當前這場戰爭。

哈瑪斯尚未證實辛瓦的死訊；一旦消息屬實，其親密夥伴、目前負責督導加薩北部軍事行動的哈達德（Izz al-Din Haddad）將全面接掌哈瑪斯在整個加薩地區的武裝支翼。

據哈瑪斯官員形容，辛瓦與哈達德是長期以來以計取勝、成功躲避以色列情報機構追捕的「幽靈」。

哈瑪斯消息人士指出，如同其兄長亞雅，辛瓦曾多次躲過以色列的暗殺行動，包括空襲和炸彈。

哈瑪斯消息人士說，辛瓦以秘密行動聞名，他在策劃和執行哈瑪斯2023年10月7日攻擊以色列的行動中扮演關鍵角色；這場攻擊被視為以色列有史以來最嚴重的安全失誤。

此外，外界也普遍認為辛瓦是2006年跨境突襲以色列，並俘虜以國軍人沙力特（Gilad Shalit）的主謀之一。沙力特5年多後才在一場換囚行動中獲釋。

辛瓦出生於1975年9月15日，他極少公開露面或接受媒體採訪。

辛瓦以強硬派形象聞名，有助他在哈瑪斯軍事體系中迅速晉升；2005年，辛瓦成了哈瑪斯汗尤尼斯旅（Khan Younis Brigade）的指揮官。

這支部隊是哈瑪斯武裝支翼中規模最大、實力最強的部隊之一，負責跨境襲擊、火箭攻擊，以及在邊境埋設炸彈。

親近哈瑪斯的消息人士透露，辛瓦與哈瑪斯副軍事指揮官伊薩（Marwan Issa）及被以色列暗殺的軍事領導人戴夫（Mohammed Deif）關係密切。

哈瑪斯 加薩走廊 內唐亞胡 以色列

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