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趁機爭取信任？董軍缺席香格里拉對話 美國防部長將「把握機會」

中央社／ 新加坡29日綜合外電報導
美國國防部長赫塞斯。圖／路透社
美國國防部長赫塞斯。圖／路透社

香格里拉對話這個週末即將在新加坡登場，美國官員告訴路透社，國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）屆時將試著讓亞洲各國防長相信，美國是一個比中國更可靠的區域夥伴。

美國川普總統政府在亞洲的承諾一直引發外界好奇。赫塞斯走馬上任的頭幾個月雖多聚焦國內議題，但31日將在新加坡首度對外侃侃而談，說明他對美國在印太國防政策的展望。

2025年「香格里拉對話」將於5月31日至6月1日在新加坡舉行。

匿名的美國國防高層官員說：「赫塞斯部長將向亞洲盟友說明，美國為何是一個比中共更好的夥伴。」

這位不具名官員表示，赫塞斯將善用因中國國防部長董軍預計缺席本屆香格里拉對話而出現的難得機會，過去幾年美中代表團都曾在這個場合爭鋒相對過。

在川普近來為了關稅而猛烈批評盟友後，赫塞斯的演說將被放大檢視。

赫塞斯自己2月也曾在北大西洋公約組織（NATO）總部布魯塞爾（Brussels），警告歐洲切勿把美國當「傻瓜」。

然而赫塞斯3月曾出訪菲律賓和日本，專家說，這一趟赫塞斯堅守菲日這兩個傳統上更為重要的盟友。

剛獲美國聯邦參議院通過任命的參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）主席凱恩（Dan Caine），預料也將出席本屆的香格里拉對話。

曾於前朝總統拜登政府擔任國防部要職的瑞特納（Ely Ratner）表示，亞洲盟國盼從赫塞斯身上看到一貫性的政策。

瑞特納說，印太地區將密切關注，出現在香格里拉對話的美國防長，「是更類似先前出訪菲律賓和日本的那位，還是川普政府在歐洲那個更強硬的那位」。

香格里拉 董軍 美國

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