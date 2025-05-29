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南韓海軍P-3巡邏機墜毀山區 目擊者通報看到煙霧升起…4人生死未卜
南韓媒體29日引述官方消息報導，一架海軍巡邏機當天下午在東南部浦項市（Pohang）附近的山區墜機。
根據韓聯社與SBS新聞報導，這起事故發生在當地時間下午1時52分，當局表示，墜毀的飛機疑似為一架海軍巡邏機，機上共有4人。目擊者報告，「山腰冒出濃煙」。
南韓海軍隨後證實，一架P-3巡邏機墜毀。浦項市相關單位目前正在調查事故的具體情況、原因，以及是否有人員傷亡。
[속보] 포항시 "동해면 야산에 해군 군용기 추락" #포항 #해군 #군용기추락 https://t.co/QAKKOs7zwa— 오마이뉴스 (@OhmyNews_Korea) May 29, 2025
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