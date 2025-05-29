加拿大曼尼托巴省野火燎原 逾1.7萬人緊急撤離

「誰搬走我的乳酪？」美國富豪馬斯克（Elon Musk）2025年5月28日宣布將離任政府效率部（DOGE）——馬斯克是以特殊政府雇員的身分加入川普團隊，法規允許他每年從事130日的聯邦政府工作，從川普1月20日上台開始計算，馬斯克的這一期限即將在5月底屆滿。不過馬斯克宣布自己離開川普政府的前一天，他才表示對川普的預算法案感到失望，而今他的離開會否對國會審議預算法案產生影響尚未可知，不過獲利和股價嚴重波動的特斯拉，可能正急需馬斯克「回歸本業」。

2025-05-29 12:30