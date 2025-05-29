加拿大曼尼托巴省野火燎原 逾1.7萬人緊急撤離
加拿大西部曼尼托巴省（Manitoba）野火肆虐，是數年來最嚴重的野火季開季，今天緊急疏散1萬7000多人。
法新社報導，曼尼托巴省省長吉紐（Wab Kinew）在記者會上表示：「由於野火情況嚴峻，曼尼托巴省政府已宣布全省進入緊急狀態。」
他說：「這是大多數人記憶中，曼尼托巴省最大規模的撤離行動。」
吉紐表示，他已請求加拿大總理卡尼（MarkCarney）派遣軍隊協助撤離行動和滅火。
吉紐說，將「立即」部署軍用飛機，協助北部偏遠社區身陷危境的居民前往安全地帶，並提供額外的消防資源。
這次疏散的地區包括弗林弗倫鎮（Flin Flon），由於一場大規模野火正在逼近這座礦業小鎮，鎮上5000名居民已被告知準備隨時撤離。
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