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韓國大選事前投票開跑 兩大黨候選人催票

中央社／ 首爾29日專電
南韓總統大選呼聲最高的共同民主黨總統候選人李在明；圖為李在明日前在首爾的競選活動發表演說。（美聯社）
南韓總統大選呼聲最高的共同民主黨總統候選人李在明；圖為李在明日前在首爾的競選活動發表演說。（美聯社）

韓國6月3日將舉行第21屆總統大選，今、明2天先舉行事前投票，開放無法參與正式選舉日的選民就近投票。國民力量黨候選人金文洙、共同民主黨候選人李在明也早早投下自己的一票，呼籲民眾出門投票。

韓國在29、30日舉行總統大選事前投票，選民不需事前申請，只要攜帶有效證件就能前往就近事前投票所投票。

據韓國中央選舉管理委員會統計，截至今天下午1時，投票率達到10.51%，代表4439萬1871名選民中，有466萬6252人完成投票。這也是事前投票開辦以來，全國選舉中事前投票第一天截至相同時間點的最高投票率。

2022年舉行的上屆總統大選，同時間點的投票率為8.75%；2024年的國會選舉中，同時間點的投票率為8%。共同民主黨及國民力量等兩大黨候選人也在今早完成投票，以身作則催票。

李在明今早在新村的事前投票所投完票後向媒體表示，「投票是大韓民國主權者行使主權的最確實手段」，呼籲選民參與投票，「嚴正並強力審判內亂勢力」。他今天也特意安排與3名青年代表一起投票，「希望這次大選能作為出發點，讓大韓民國重新回到青年的時代」。

金文洙則是選擇跟女兒一起投票，並特意選在李在明的選區桂陽區，象徵「逆轉局勢」的決心。他告訴媒體，如果選民不踴躍參與事前投票，整體投票率料將變低，不利於國民力量，呼籲支持者參與事前投票。他也提到部分輿論憂心事前投票可能做假，表示會全力避免這種事發生。

投票率 大選

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