泰柬爭議邊界衝突 兩國總理通話避免情況升級

泰國和柬埔寨的軍隊昨天在泰柬邊境上的爭議區域短暫交火。泰國總理貝東塔和柬埔寨總理洪馬內通話，強調兩國都理解狀況並致力於盡快解決問題，「我們不希望情況升級」。

泰國和柬埔寨的軍人昨天在泰柬邊境上的主權爭議區域發生衝突，造成1名柬埔寨士兵身亡。根據泰國皇家陸軍（Royal Thai Army）的聲明，是柬埔寨士兵在泰國東部烏汶省（Ubon Ratchathani）附近先開始射擊，泰國士兵對柬埔寨邊界部隊開火予以還擊，雙方交火約10分鐘後，柬方要求停火。

柬埔寨陸軍證實雙方「發生衝突」，但表示是泰國士兵攻擊在柬埔寨北部邊境和泰國接壤的普里維希省（Preah Vihear）執勤巡邏的柬埔寨部隊。

泰國副總理兼國防部長普譚（PhumthamWechayachai）表示，泰國士兵反擊是必要的，是為了捍衛和保護泰國主權。

民族報（The Nation）報導，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）昨天和柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）通話，強調兩國都理解狀況並致力於盡快解決問題，「我們不希望情況升級」。