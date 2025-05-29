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加薩飢餓民眾闖聯合國倉庫搶物資 釀2死數人受傷

中央社／ 開羅28日綜合外電報導
圖為日前巴勒斯坦人在加薩走廊北部難民營的食物分發中心領取免費食物。（新華社）
圖為日前巴勒斯坦人在加薩走廊北部難民營的食物分發中心領取免費食物。（新華社）

在飽受戰火蹂躪的加薩，聯合國一座倉庫今天被「成群飢餓民眾」闖入。物資緩慢進入加薩這個處在饑荒邊緣的巴勒斯坦飛地之際，美國已擬妥最新條件盼促成以色列與哈瑪斯停火。

路透社報導，世界糧食計劃署（World FoodProgramme）表示，初步通報指出加薩（Gaza）中部倉庫事件造成2人死亡、數人受傷。世界糧食計劃署呼籲立即擴大糧食援助規模，「以安撫民眾，讓他們知道自己不會餓死」。

路透社核實過的目擊者影片顯示，大批民眾湧入倉庫搬走袋裝和箱裝的物資，背景傳出槍聲。目前尚不清楚事件中民眾是如何死亡或受傷的。

在國際社會持續施壓下，以色列10天前結束對加薩長達11週的援助封鎖，目前只允許透過兩個管道運送有限數量的救援物資：一是聯合國，二是美國支持的加薩人道主義基金會（Gaza HumanitarianFoundation）。

聯合國中東特使卡格（Sigrid Kaag）向聯合國安全理事會（UNSC）表示，加薩全體民眾都面臨饑荒風險，以色列迄今為止允許聯合國運送的援助物資數量，簡直「就像船沉後才放下救生艇一樣，為時已晚」。

美國一直以來都在嘗試促成以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩停火。以哈2023年10月7日在加薩爆發戰爭，在各方斡旋下，雙方停火協議今年1月19日生效。但協議破裂後，以軍3月18日恢復在加薩的攻勢。

美國總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）今天表示：「我們即將發出一份新的條件清單，希望今天稍晚能送達。總統將會審閱這份文件。」

難民 聯合國 美國 加薩走廊 以色列

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