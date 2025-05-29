加薩飢餓民眾闖聯合國倉庫搶物資 釀2死數人受傷

在飽受戰火蹂躪的加薩，聯合國一座倉庫今天被「成群飢餓民眾」闖入。物資緩慢進入加薩這個處在饑荒邊緣的巴勒斯坦飛地之際，美國已擬妥最新條件盼促成以色列與哈瑪斯停火。

路透社報導，世界糧食計劃署（World FoodProgramme）表示，初步通報指出加薩（Gaza）中部倉庫事件造成2人死亡、數人受傷。世界糧食計劃署呼籲立即擴大糧食援助規模，「以安撫民眾，讓他們知道自己不會餓死」。

路透社核實過的目擊者影片顯示，大批民眾湧入倉庫搬走袋裝和箱裝的物資，背景傳出槍聲。目前尚不清楚事件中民眾是如何死亡或受傷的。

在國際社會持續施壓下，以色列10天前結束對加薩長達11週的援助封鎖，目前只允許透過兩個管道運送有限數量的救援物資：一是聯合國，二是美國支持的加薩人道主義基金會（Gaza HumanitarianFoundation）。

聯合國中東特使卡格（Sigrid Kaag）向聯合國安全理事會（UNSC）表示，加薩全體民眾都面臨饑荒風險，以色列迄今為止允許聯合國運送的援助物資數量，簡直「就像船沉後才放下救生艇一樣，為時已晚」。

美國一直以來都在嘗試促成以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩停火。以哈2023年10月7日在加薩爆發戰爭，在各方斡旋下，雙方停火協議今年1月19日生效。但協議破裂後，以軍3月18日恢復在加薩的攻勢。

美國總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）今天表示：「我們即將發出一份新的條件清單，希望今天稍晚能送達。總統將會審閱這份文件。」